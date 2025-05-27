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Braunschweig - Saarbrücken maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Almanya - 2. Bundesliga Play Out

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Braunschweig - Saarbrücken maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Almanya - 2. Bundesliga Play Out
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Almanya'da Bundesliga 2 Play Out heyecanı başlıyor. Kümede kalma mücadelesinin kilit maçında Braunschweig ile Saarbrücken kozlarını paylaşacak. Ligde kalma umudunu canlı tutmak isteyen iki ekip, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Braunschweig - Saarbrücken maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merakla araştırılmaya başlandı.

BRAUNSCHWEIG - SAARBRÜCKEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya 2. Bundesliga Play Out aşamasında oynanacak Braunschweig - Saarbrücken karşılaşması için geri sayım başladı.

Ligde kalma umutlarını korumak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceği önemli maç, Türkiye'de birden fazla spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Braunschweig - Saarbrücken maçını bu akşam beIN SPORTS 4, Tivibu Spor 1, Tuttur TV ve beIN Connect platformları üzerinden takip etmek mümkün olacak.

Braunschweig - Saarbrücken maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Almanya - 2. Bundesliga Play Out - 1. Resim

BRAUNSCHWEIG - SAARBRÜCKEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play out hattında sezonun kaderini belirleyebilecek Braunschweig - Saarbrücken mücadelesi 27 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak. Almanya’da sahne alacak olan Braunschweig - Saarbrücken maçı Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak.

Kümede kalmak için sahaya çıkacak olan her iki takım da maça tam konsantrasyonla hazırlanıyor. Rövanş öncesi avantajı eline almak isteyen Braunschweig, taraftarı önünde galibiyete ulaşmanın yollarını arayacak. Saarbrücken ise deplasmanda sürpriz bir skorla dönmek için mücadele verecek.

Braunschweig - Saarbrücken maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Almanya - 2. Bundesliga Play Out - 2. Resim

BRAUNSCHWEIG - SAARBRÜCKEN MUHTEMEL İLK 11

Braunschweig: R. Hoffmann, P. Jaeckel, E. Bičakčić, S. Köhler, M. Rittmüller, R. Krausse, L. Tempelmann, C. J. Conteh, J. A. Gomez, S. Polter, R. Philippe

Saarbrücken: P. Menzel, D. Becker, S. Sonnenberg, J. Bichsel, P. Fahrner, P. Sontheimer, S. Vasiliadis, C. Rizzuto, F. Krüger, K. Brünker, K. Rabihic

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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