Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 27 Mayıs bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 16:30 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 16:30 - Güncelleme:

Futbolseverlerin her gün olduğu gibi bugün de heyecanla takip ettiği karşılaşmaların programı belli oldu. 27 Mayıs 2025 Salı günü sahalarda neler olacağı şimdiden merak konusu. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var, bugünkü maçlar neler gibi sorular gündemde yerini aldı. Avrupa'dan önemli mücadeleler bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI? 27 Mayıs 2025 Salı günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalarla dolu bir akşam bekliyor. Türkiye liglerinde herhangi bir mücadele oynanmayacak fakat Avrupa liglerinde kader niteliğinde maçlar sahne alacak. Almanya 2. Bundesliga, İsveç Superettan Ligi ve İsviçre Süper Ligi'nde heyecanın dorukta olduğu karşılaşmalar izleyicilere futbol şöleni yaşatacak. BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? Bu akşam sahaya çıkacak takımların listesi ve maç saatleri netlik kazandı. Futbolseverler Almanya ve İsviçre'deki karşılaşmaları sabırsızlıkla bekliyor. Almanya 2. Bundesliga'da oynanacak Play Out maçı, ligde kalmak isteyen Braunschweig ile bir alt ligden çıkma hedefi olan Saarbrücken’i karşı karşıya getiriyor. İsviçre Süper Ligi'nde Grasshoppers ile Aarau arasındaki Play Off mücadelesi de dikkatle takip edilecek. BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 MAYIS İsveç Superettan

20:00 | Sandvikens – Sundsvall

20:00 | Trelleborgs – Helsingborg Almanya 2. Bundesliga Play Out

21:30 | Braunschweig – Saarbrücken İsviçre Süper Ligi Yükselme/Küme Düşme Play Off

21:30 | Grasshoppers – Aarau İlgili Haber Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 38. hafta maç programı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan