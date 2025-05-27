Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 38. hafta maç programı
Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattı için nefes kesen maçlar 30 Mayıs’ta başlıyor. Kayserispor, Samsunspor deplasmanında sezonu kapatırken Galatasaray Başakşehir karşılaşması şampiyonluk kutlamalarının ardından yakından takip ediliyor.
Trendyol Süper Lig’de 2024-25 sezonu, 38. hafta maçlarıyla büyük bir final yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen maç programını duyurdu.
SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig’in 38. haftası, şampiyonluk yarışından küme düşme hattına kadar birçok kritik maça sahne olacak. TFF’nin açıkladığı programa göre hafta 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-Başakşehir ve Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.
31 Mayıs Cumartesi günü 16.00'da Çaykur Rizespor-Hatayspor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçı, 19.00'da ise Alanyaspor-Sivasspor ve Adana Demirspor-Gaziantep FK maçları oynanacak.
1 Haziran Pazar günü ise 19.00'da Samsunspor-Kayserispor ve Bodrum FK-Beşiktaş maçları oynanacak.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
30 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 Galatasaray - Başakşehir FK
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Sivasspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş