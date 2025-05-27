Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 38. hafta maç programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 38. hafta maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de bu hafta hangi maçlar var? 38. hafta maç programı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattı için nefes kesen maçlar 30 Mayıs’ta başlıyor. Kayserispor, Samsunspor deplasmanında sezonu kapatırken Galatasaray Başakşehir karşılaşması şampiyonluk kutlamalarının ardından yakından takip ediliyor.

Trendyol Süper Lig’de 2024-25 sezonu, 38. hafta maçlarıyla büyük bir final yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen maç programını duyurdu.

SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 38. haftası, şampiyonluk yarışından küme düşme hattına kadar birçok kritik maça sahne olacak. TFF’nin açıkladığı programa göre hafta 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-Başakşehir ve Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak. 

31 Mayıs Cumartesi günü 16.00'da Çaykur Rizespor-Hatayspor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçı, 19.00'da ise Alanyaspor-Sivasspor ve Adana Demirspor-Gaziantep FK maçları oynanacak. 

1 Haziran Pazar günü ise 19.00'da Samsunspor-Kayserispor ve Bodrum FK-Beşiktaş maçları oynanacak. 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 38. hafta maçları ve programları - 1. Resim

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Galatasaray - Başakşehir FK

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazal Çağlar kimdir, nereli? Oynadığı diziler ve kariyeri - HaberlerHazal Çağlar kimdir, nereli? Oynadığı diziler ve kariyeriOsimhen Al Hilal'e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyor - HaberlerOsimhen Al Hilal'e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyorHatayspor ligden düştü mü? Süper Lig'de küme düşen takım - HaberlerHatayspor ligden düştü mü? Süper Lig'de küme düşen takımShakhtar Donetsk nerenin, hangi ülkenin takımı? Oynadığı lig ve sıralaması - HaberlerShakhtar Donetsk nerenin, hangi ülkenin takımı? Oynadığı lig ve sıralaması27 Mayıs Mersin ve Adana hava durumu! Yarın yağmur var mı? - Haberler27 Mayıs Mersin ve Adana hava durumu! Yarın yağmur var mı?Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti: Elektrik telleri koptu, binaların çatısı uçtu - HaberlerMeteoroloji uyarmıştı! Fırtına o kenti vurup geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...