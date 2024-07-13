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Bu akşam maç olmayan EURO 2024’te yarın final karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam maç olmayan EURO 2024’te yarın final karşılaşması oynanacak
Euro 2024, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda sona yaklaşıldı. Hollanda karşısında mağlup olarak elendiğimiz turnuvada finalin adı İngiltere - İspanya oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam EUOR 2024 maçı var mı, kimin soruları yer aldı.

EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler bugün maç var mı merak ediyor. İngiltere ile İspanya finalde karşılaşırken bugün maç bulunmuyor.

BU AKŞAM EURO 2024'TE MAÇ VAR MI 13 TEMMUZ?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleler tamamlandı. 14 Temmuz günü oynanacak olan İngiltere - İspanya finalinin ardından son bulacak.

Karşılaşma yarın Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

İki takım 28. kez karşı karşıya gelirken 27 maçın 10 tanesini İspanya, 13 tanesini İngiltere kazandı. Karşılaşmalarda 4 beraberlik yaşanırken İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.

Bu akşam maç olmayan EURO 2024’te yarın final karşılaşması oynanacak - 1. Resim

İNGİLTERE - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

Mücadelede muhtemel kadro şöyle:

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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