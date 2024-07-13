Bu akşam maç olmayan EURO 2024’te yarın final karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2024 19:40 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 19:45 - Güncelleme:

Euro 2024, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda sona yaklaşıldı. Hollanda karşısında mağlup olarak elendiğimiz turnuvada finalin adı İngiltere - İspanya oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam EUOR 2024 maçı var mı, kimin soruları yer aldı.