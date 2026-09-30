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Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi

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Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi
Başlık ResmiBu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var

30 Eylül 2026 Çarşamba günü futbol ve basketbol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler ''Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var?'' araştırıyor. Bugün Avrupa futbolunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oynanırken basketbolda EuroLeague ve EuroCup heyecanı yaşanacak. İşte, 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi...

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Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var merak edilirken 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi netlik kazandı. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Beşiktaş da bugün parkeye çıkacak.

Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi
Başlık ResmiBu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Çarşamba günü toplam beş karşılaşma yapılacak. Günün erken saatlerinde başlayacak mücadelelerde Roma ile Barcelona, Häcken ile Juventus ve Paris FC ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Gecenin diğer maçlarında ise Lyon, Chelsea'yi konuk ederken Benfica ile Bayern Münih karşılaşacak.

Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi
Başlık ResmiBu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi

Basketbolseverler için EuroCup'ta da hareketli bir gün yaşanacak. Türkiye'den Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom, 30 Eylül'de EuroCup maçına çıkacak. Bahçeşehir Koleji, saat 19.00'da BC Roma ile karşılaşacak. Türk Telekom ise deplasmanda Iberostar Tenerife'nin konuğu olacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi
Başlık ResmiBu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül bugünkü maçlar takvimi

30 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19.45 | Roma - Barcelona
19.45 | Häcken - Juventus
19.45 | Paris FC - Arsenal
22.00 | Lyon - Chelsea
22.00 | Benfica - Bayern Münih

EuroCup

18.30 | BC Siauliai - London Lions
19.00 | Bahçeşehir Koleji - Roma
19.00 | Rīgas Zelli - Tortona
19.30 | PAOK - Manresa
19.30 | Lietkabelis - Bosna Royal
20.00 | Ulm - Balkan Botevgrad
20.00 | Śląsk Wrocław - Budućnost
21.00 | Napoli Basket - JL Bourg
21.30 | Burgos - Cedevita Olimpija
22.00 | Tenerife - Türk Telekom
22.00 | Maxima Roma - U-Banca Transilvania

EuroLeague

21.05 | Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş
21.15 | Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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