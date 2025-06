Bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var? 18 Haziran Bugünkü Maçlar Takvimi

Futbolseverler 18 Haziran Çarşamba günü ekran başına kilitleniyor. Yaz dönemine rağmen futbol heyecanı hız kesmeden sürerken, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla ilgili aramalar zirvede. Bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var gibi sorular, gün boyunca sporseverlerin gündeminde yer aldı.

FIFA tarafından düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası, bugün birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri İngiliz devi Manchester City ile Fas temsilcisi Wydad Casablanca arasında oynanacak. Ayrıca Real Madrid ile Al Hilal arasında gece saatlerinde oynanacak mücadele, futbolseverleri ekran başına toplayacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

18 Haziran Çarşamba akşamı futbolseverleri heyecan dolu bir program bekliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası kapsamında birbirinden kritik maçlar bugün oynanacak. Günün dikkat çeken mücadelelerinde hem dünya devleri hem de genç yıldızlar sahne alacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda günün en önemli karşılaşmalarından biri saat 19.00’da başlayacak. İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad Casablanca’yı ağırlayacak. Akşam kuşağında ise saat 22.00’de Real Madrid ile Al Hilal Riyadh kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar TRT ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün sahne alacak takımlar arasında hem Avrupa'nın genç yeteneklerini barındıran ülkeler hem de dünya futbolunun dev kulüpleri yer alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası gruplarında dört maç futbolseverlerle buluşacak. Gecenin ilk mücadelesi 02.05’te Ulsan Hyundai ile Mamelodi Sundowns arasında oynanacak. Ardından saat 04.00’te Monterrey ile Inter sahaya çıkacak.

Avrupa U21 Şampiyonası'nda ise günün dikkat çeken maçlarından biri İngiltere U21 ile Almanya U21 arasında gerçekleşecek. Ayrıca Hollanda, Danimarka, Ukrayna ve Çekya gibi güçlü genç takımlar da sahada olacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 HAZİRAN

FIFA Kulüpler Dünya Kupası:

02:05 – Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns (Grup F / TRT Spor)

04:00 – Monterrey vs Inter (Grup E / TRT Spor)

19:00 – Manchester City vs Wydad Casablanca (Grup G / TRT 1)

22:00 – Real Madrid vs Al Hilal Riyadh (Grup H / TRT 1)

Avrupa U21 Şampiyonası:

19:00 – Danimarka U21 vs Finlandiya U21 (Grup D)

19:00 – Hollanda U21 vs Ukrayna U21 (Grup D)

22:00 – İngiltere U21 vs Almanya U21 (Grup B)

22:00 – Slovenya U21 vs Çekya U21 (Grup B)