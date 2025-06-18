Süper kupa ne zaman, yeni format kuralları nedir? 2025 Turkcell Süper Kupa yeni formatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025 Turkcell Süper Kupa organizasyonuyla ilgili önemli bir karar aldı. Süper Kupa, bu sezon itibarıyla yepyeni bir formatla oynanacak. Süper kupa ne zaman, yeni format kuralları nedir futbolseverler tarafından merak ediliyor.

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ilişkin aldığı yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Alınan karara göre bu sezon Turkcell Süper Kupa müsabakaları alışılmışın dışında bir formatla oynanacak ve maçlar 2026 yılının Ocak ayında yapılacak.

TFF Süper Kupa tarihinin belirlenmesinde takımların UEFA eleme maçları nedeniyle yaz döneminde yoğun bir fikstüre sahip olmasının etkili olduğunu vurguladı. Maçların kesin tarihleri ve hangi şehirlerde oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra ilan edilecek.

SÜPER KUPA YENİ FORMAT KURALLARI NEDİR?

Turkcell Süper Kupa bu sezon itibarıyla dörtlü bir eleme formatında oynanacak. Yeni formatta daha önce yalnızca lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan tek maçlık final modeli terk edildi.

Yeni formata göre;

Tüm maçlar tarafsız sahalarda oynanacak.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Yarı finalde iki eşleşme olacak:

Lig şampiyonu – Türkiye Kupası finalisti

Türkiye Kupası şampiyonu – Lig ikincisi

İki maçın galipleri, tek maç üzerinden oynanacak olan finalde Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu için karşılaşacak.

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SÜPER KUPA MUHTEMEL EŞLEŞME SENARYOLARI

2025 sezonunda Galatasaray hem ligin ilk iki sırasını garantilemiş durumda hem de Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Bu nedenle, dörtlü formatın tamamlanabilmesi için lig üçüncüsünün de Süper Kupa’ya katılması TFF tarafından kararlaştırıldı.