Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025-2026 Trendyol Süper Lig

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu için hazırlıklar hız kazandı. Her yıl milyonlarca taraftarı tribünlerde ve ekran başında buluşturan Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi futbolseverler tarafından merakla beklenirken, aynı zamanda fikstür çekiminin yapılacağı gün için de gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrilmiş durumda. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak sorgulanıyor.

Süper Lig yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi dev kulüplerin yanı sıra yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Anadolu ekipleri de şampiyonluk yarışında iddialı olacak. Kulüpler, sezon hazırlıklarına temmuz ayı itibarıyla başlayacakken, teknik direktörler ve futbolcular da kamp programlarını netleştirmeye başladı.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi fikstür çekimi için futbolseverlerin bekleyişi sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şu ana kadar resmi bir tarih açıklamasında bulunmadı. Geçmiş sezonlara bakıldığında fikstür çekiminin genellikle sezon başlamadan yaklaşık bir ay önce yapıldığı biliniyor.

2025-2026 sezonu Süper Lig fikstür çekiminin Temmuz ayının ilk veya ikinci haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak olan çekilişte 2025-2026 sezonunun derbileri ve kritik haftaları da netleşmiş olacak.

SÜPER LİG YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan resmi sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 8-9-10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı, 17. haftayla birlikte 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise kısa bir aranın ardından 3-4-5-6 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak 18. hafta mücadeleleriyle devam edecek.

Yeni sezonun, 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanması planlanıyor. Böylece hem şampiyonluk mücadelesi hem de küme düşme hattında yaşanacak olan çekişmeler, bir kez daha Türk futbolunun gündemine damga vuracak.