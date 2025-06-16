Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz isim devrede

Selçuk İnan'la yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktör arayışına girdi. Bu süreçte ön plana çıkan isim Sergen Yalçın oldu. Gaziantep FK ile ünlü çalıştırıcının masaya oturduğu iddia edildi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Selçuk İnan ile yollarını ayırdıktan sonra önümüzdeki sezon takımı kimin çalıştıracağı merak konusu oldu. Son iddialar ise taraftarı oldukça heyecanlandırdı.

Olay Medya'nın haberine göre; Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğu için ünlü çalıştırıcı Sergen Yalçın ile masaya oturdu. Teknik direktörlük kariyerine Gaziantep’te başlayan Sergen Yalçın, bir dönem Gaziantepspor’da da görev almıştı. Şimdi ise yeniden kırmızı siyahlı formaya dönmeye hazırlanıyor.

Yönetimle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, deneyimli hocanın "yeni bir projeye liderlik etme" fikrine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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YÖNETİM TAM KADRO HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep FK Başkanı ve yöneticiler, Sergen Yalçın’ı ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Yönetim, yeni sezon planlamasını tamamen Yalçın’ın teknik vizyonuna göre şekillendirmeyi hedefliyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, teklif edilen proje uzun vadeli ve güçlü bir kadro yapılanmasını içeriyor.

BÜYÜKEKŞİ SÜRPRİZİ

Sürece sürpriz bir isim de dâhil oldu: TFF Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi.

Gaziantepli olan Büyükekşi’nin, iki taraf arasında bağlantı kurarak görüşmeleri kolaylaştırdığı öğrenildi. Bu arabuluculuğun, özellikle Sergen Yalçın’ın ikna sürecinde etkili olduğu ifade ediliyor.