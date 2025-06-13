Selçuk İnan, o ismi istiyor! Eski takım arkadaşı öğrencisi olacak

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan transferde büyük oynuyor. İddialı bir ekip kurmak isteyen İnan'ın eski takım arkadaşını kadrosunda görmek istediği, olumlu geçen görüşmelerin sona yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, kuracağı iddialı kadro ile ilk senesinde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Bu kapsamda takımın başına Selçuk İnan'ı getiren Körfez ekibi, savunma hattına önemli bir ismi katmak üzere.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; Genoa, Hellas Verona, Sampdoria gibi Avrupa kulüplerinde ve Galatasaray'da forma giyen Koray Günter, Kocaelispor ile görüşüyor. 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun teklife sıcak baktığı ve bu transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği iddia edildi.

TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Savunmadaki liderlik özelliği ve çok yönlü yapısıyla bilinen Koray Günter, hem Süper Lig hem de Avrupa’da edindiği tecrübelerle öne çıkıyor.

SELÇUK İNAN'IN TAKIM ARKADAŞIYDI

Öte yandan Günter, Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine gelen Selçuk İnan'la daha önce Galatasaray'da forma giymişti.