Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonu için geri sayıma başladı. Takımlar, grup aşamasına kalabilmek için ön eleme mücadelelerine hazırlanırken UEFA, turnuvanın tüm takvimini ve ilk tur eşleşmelerini duyurdu. Yeni sezonda da heyecan, Temmuz ayında oynanacak 1. eleme turu maçlarıyla başlayacak.
Şampiyonlar Ligi açılış turunda dikkat çeken eşleşmeler arasında İsveç temsilcisi Malmö’nün Gürcistan’ın FC Iberia 1999 takımıyla olan mücadelesi yer alıyor. Romanya temsilcisi FCSB, Andorra ekibi Inter Club d'Escaldes ile eşleşti. Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman başlayacak merakla takip ediliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
2025-2026 sezonunda dev organizasyona katılım sağlamak isteyen kulüpler, ön eleme turlarında ter dökecek. İlk olarak 1. eleme turu mücadeleleri oynanacak. UEFA’nın açıkladığı takvime göre turun ilk ayak karşılaşmaları 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Heyecan dolu maçların rövanşları ise 15-16 Temmuz’da oynanacak.
Turnuvanın bu aşamasındaki eşleşmeler, 17 Haziran 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Grup 1:
FK Zalgiris (Litvanya) – Hamrun Spartans FC (Malta)
KuPS Kuopio (Finlandiya) – FC Milsami Orhei (Moldova)
The New Saints FC (Galler) – KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
FC Iberia 1999 (Gürcistan) – Malmö FF (İsveç)
FC Levadia (Estonya) – FC RFS (Letonya)
Grup 2:
FC Drita (Kosova) – FC Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) – Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) – Breidablik (İzlanda)
Shelbourne FC (İrlanda) – Linfield FC (Kuzey İrlanda)
Fotbal Club FCSB (Romanya) – Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Grup 3:
Virtus AC 1964 (San Marino) – HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) – FC Kairat Almaty (Kazakistan)
FC Noah (Ermenistan) – FK Buducnost Podgorica (Karadağ)
PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan) – FC Dinamo-Minsk (Belarus)
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
Eleme Turu Maçları: 8-9 Temmuz 2025
Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
Tur Maçları: 22-23 Temmuz 2025
Rövanşlar: 29-30 Temmuz 2025
Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
Rövanşlar: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Rövanşlar: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması (Grup Sisteminin Yerine Getirilen Yeni Format):
Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Hafta: 16-18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Hafta: 21-22 Ekim 2025
Hafta: 4-5 Kasım 2025
Hafta: 25-26 Kasım 2025
Hafta: 9-10 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Ocak 2026
Hafta: 28 Ocak 2026
Eleme Turları ve Final:
Son 16 Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Rövanşlar: 24-25 Şubat 2026
Son 16 Turu Maçları: 10-11 Mart 2026
Rövanşlar: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Finaller: 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan 2026
Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026