Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 15:33 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 15:33 - Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonu için geri sayıma başladı. Takımlar, grup aşamasına kalabilmek için ön eleme mücadelelerine hazırlanırken UEFA, turnuvanın tüm takvimini ve ilk tur eşleşmelerini duyurdu. Yeni sezonda da heyecan, Temmuz ayında oynanacak 1. eleme turu maçlarıyla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi açılış turunda dikkat çeken eşleşmeler arasında İsveç temsilcisi Malmö’nün Gürcistan’ın FC Iberia 1999 takımıyla olan mücadelesi yer alıyor. Romanya temsilcisi FCSB, Andorra ekibi Inter Club d'Escaldes ile eşleşti. Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman başlayacak merakla takip ediliyor. ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN? 2025-2026 sezonunda dev organizasyona katılım sağlamak isteyen kulüpler, ön eleme turlarında ter dökecek. İlk olarak 1. eleme turu mücadeleleri oynanacak. UEFA’nın açıkladığı takvime göre turun ilk ayak karşılaşmaları 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Heyecan dolu maçların rövanşları ise 15-16 Temmuz’da oynanacak. Turnuvanın bu aşamasındaki eşleşmeler, 17 Haziran 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. İlgili Haber Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ Grup 1: FK Zalgiris (Litvanya) – Hamrun Spartans FC (Malta) KuPS Kuopio (Finlandiya) – FC Milsami Orhei (Moldova) The New Saints FC (Galler) – KF Shkendija (Kuzey Makedonya) FC Iberia 1999 (Gürcistan) – Malmö FF (İsveç) FC Levadia (Estonya) – FC RFS (Letonya) Grup 2: FC Drita (Kosova) – FC Differdange 03 (Lüksemburg) Vikingur (Faroe Adaları) – Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) KF Egnatia (Arnavutluk) – Breidablik (İzlanda) Shelbourne FC (İrlanda) – Linfield FC (Kuzey İrlanda) Fotbal Club FCSB (Romanya) – Inter Club d'Escaldes (Andorra) Grup 3: Virtus AC 1964 (San Marino) – HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) – FC Kairat Almaty (Kazakistan) FC Noah (Ermenistan) – FK Buducnost Podgorica (Karadağ) PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan) – FC Dinamo-Minsk (Belarus) İlgili Haber Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025 Eleme Turu Maçları: 8-9 Temmuz 2025 Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025 Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025 Tur Maçları: 22-23 Temmuz 2025 Rövanşlar: 29-30 Temmuz 2025 Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025 Maçlar: 5-6 Ağustos 2025 Rövanşlar: 12 Ağustos 2025 Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025 İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025 Rövanşlar: 26-27 Ağustos 2025 Lig Aşaması (Grup Sisteminin Yerine Getirilen Yeni Format): Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025 Hafta: 16-18 Eylül 2025 Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025 Hafta: 21-22 Ekim 2025 Hafta: 4-5 Kasım 2025 Hafta: 25-26 Kasım 2025 Hafta: 9-10 Aralık 2025 Hafta: 20-21 Ocak 2026 Hafta: 28 Ocak 2026 Eleme Turları ve Final: Son 16 Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026 İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026 Rövanşlar: 24-25 Şubat 2026 Son 16 Turu Maçları: 10-11 Mart 2026 Rövanşlar: 17-18 Mart 2026 Çeyrek Finaller: 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan 2026 Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs 2026 İlgili Haber Süper kupa ne zaman, yeni format kuralları nedir? 2025 Turkcell Süper Kupa yeni formatı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan