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Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonu için geri sayıma başladı. Takımlar, grup aşamasına kalabilmek için ön eleme mücadelelerine hazırlanırken UEFA, turnuvanın tüm takvimini ve ilk tur eşleşmelerini duyurdu. Yeni sezonda da heyecan, Temmuz ayında oynanacak 1. eleme turu maçlarıyla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi açılış turunda dikkat çeken eşleşmeler arasında İsveç temsilcisi Malmö’nün Gürcistan’ın FC Iberia 1999 takımıyla olan mücadelesi yer alıyor. Romanya temsilcisi FCSB, Andorra ekibi Inter Club d'Escaldes ile eşleşti. Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman başlayacak merakla takip ediliyor.

Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

2025-2026 sezonunda dev organizasyona katılım sağlamak isteyen kulüpler, ön eleme turlarında ter dökecek. İlk olarak 1. eleme turu mücadeleleri oynanacak. UEFA’nın açıkladığı takvime göre turun ilk ayak karşılaşmaları 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Heyecan dolu maçların rövanşları ise 15-16 Temmuz’da oynanacak.

Turnuvanın bu aşamasındaki eşleşmeler, 17 Haziran 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Grup 1:

FK Zalgiris (Litvanya) – Hamrun Spartans FC (Malta)

KuPS Kuopio (Finlandiya) – FC Milsami Orhei (Moldova)

The New Saints FC (Galler) – KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Iberia 1999 (Gürcistan) – Malmö FF (İsveç)

FC Levadia (Estonya) – FC RFS (Letonya)

Grup 2:

FC Drita (Kosova) – FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) – Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) – Breidablik (İzlanda)

Shelbourne FC (İrlanda) – Linfield FC (Kuzey İrlanda)

Fotbal Club FCSB (Romanya) – Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Grup 3:

Virtus AC 1964 (San Marino) – HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) – FC Kairat Almaty (Kazakistan)

FC Noah (Ermenistan) – FK Buducnost Podgorica (Karadağ)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan) – FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

Eleme Turu Maçları: 8-9 Temmuz 2025

Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

Tur Maçları: 22-23 Temmuz 2025

Rövanşlar: 29-30 Temmuz 2025

Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

Rövanşlar: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Rövanşlar: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması (Grup Sisteminin Yerine Getirilen Yeni Format):

Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Hafta: 16-18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Hafta: 21-22 Ekim 2025

Hafta: 4-5 Kasım 2025

Hafta: 25-26 Kasım 2025

Hafta: 9-10 Aralık 2025

Hafta: 20-21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Turları ve Final:

Son 16 Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Rövanşlar: 24-25 Şubat 2026

Son 16 Turu Maçları: 10-11 Mart 2026

Rövanşlar: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Finaller: 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan 2026

Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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