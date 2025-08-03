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Binlerce dolar fidye istiyorlar! Silahlı haydutlar köyü yağmaladı, 50'den fazla kişiyi kaçırdı

Kaynak: AFP
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Binlerce dolar fidye istiyorlar! Silahlı haydutlar köyü yağmaladı, 50&#039;den fazla kişiyi kaçırdı
Dünya Haberleri  / AFP

Nijerya'da silahlı haydutlar 50'den fazla kişiyi kaçırdı. Haydutlar daha önce kaçırdıkları 33 kişiyi binlerce dolar fidye almasına rağmen öldürdü.

Afrika ülkesi Nijerya'da haydutlar onlarca kişiyi kaçırdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletindeki bir köyde fidye için 50 kişi kaçırdığı yer aldı.

KÖYLERİ YAĞMALIYORLAR, İNSANLARI KAÇIRIYORLAR

Rapora göre silahlı haydutlar, Zamfara eyaletindeki Sabon Garin Damri köyünü hedef aldı. Sabon Garin Damri köyü, uzun süredir fidye için kaçırma, köyleri yağmalama ve vergi talep etme gibi suçlar işleyen çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. 

Bakura yerel yönetim bölgesinde bu yılki ilk “toplu kaçırma” olayı olarak kayıtlara geçen son saldırıda, köydeki 50 kişi kaçırıldı.

33 KİŞİYİ FİDYE ALMALARINA RAĞMEN KATLETTİLER

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, “Zamfara'da son zamanlarda yaşanan toplu kaçırma olayları endişe verici” denildi. Yönetim, “haydutların stratejisinin Zamfara'nın kuzeyinde daha büyük çaplı saldırılara doğru kayması”na dikkat çekti.

Zamfara polis sözcüsü yorum talebine cevap vermedi.

Geçen ay, Zamfara'daki haydutlar Şubat ayında kaçırdıkları 33 kişiyi 33.700 dolar fidye almalarına rağmen öldürdüler, üç bebek ise esaret altında öldü, yetkililer ve bölge sakinleri AFP'ye bildirdi.

Kaynak: AFP
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