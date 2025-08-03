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Galatasaray'da 7 imza birden! Altyapıya yıldız isimler transfer edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray&#039;da 7 imza birden! Altyapıya yıldız isimler transfer edildi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Victor Osimhen ile Leroy Sane'ye imza attırarak büyük bir şov yapan Galatasaray, altyapıyı da ihmal etmiyor. Aslan, altyapıya 7 oyuncuyu transfer etti.

Üst üste 3 yıl Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Victor Osimhen ile Leroy Sane'ye görkemli bir tören ile imza attıran Galatasaray altyapıya 7 isim takviye etti.

ALTYAPIYA 7 YILDIZ İSİM

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Futbol Akademisi, transfer çalışmaları kapsamında Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas Belediyespor'dan 15 yaşındaki Muhammed Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Mehmet Emin Dabaz ile sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Futbol Akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri katıldı.

Açıklamada, "Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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