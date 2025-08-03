Açlıkla savaşan on binlerce kişinin üstüne attılar! Avrupa ülkesinden 15 ton gıda yardımı

İsrail'in zulmü altındaki 2 milyonu aşkın Filistinli Gazze'de açlık savaşı veriyor. Ateşkes baskılarına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'ye karadan ve denizden yardımların ulaşmasına da engel oluyor. Filistinlileri açlıktan ölüme mahkum eden İsrail'in ablukası havadan yapılan yardımlar ile kırılmaya çalışılıyor.

Gazze'de açlık ve kıtlık içinde hayat savaşı veren Filistinlilere bir yardım da Belçika'dan geldi. Avrupa ülkesi Gazze Şeridi'ne 15 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesi indirdi.

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16 PALET YARDIM MALZEMESİ PARAŞÜTLE BIRAKILDI

Belçika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir Belçika A400M askeri nakliye uçağı, bugün Gazze Şeridi üzerinde başarıyla 16 palet yardım malzemesi bıraktı" denildi.

Yardımın Ürdün ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Belçika’nın ilk uçuşunda, yaklaşık 15 ton yardım malzemesi paraşütle bırakıldı. Malzemeler, yükleri önceden tasnif edip paketleyen tanınmış bir yardım kuruluşu olan Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) tarafından temin edildi. İçerik, ağırlıklı olarak makarna, pirinç, konserve gıda ve süt tozundan oluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi’ndeki insani durumun son derece vahim olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Birçok bölge karadan ulaştırılan yardımlardan yoksun. Gıda, içme suyu ile tıbbi malzemelerde akut eksiklik yaşanıyor. Belçika’nın bu katkısı, diğer ortaklarla birlikte, erişimi zor olan bu bölgelere de yardım ulaştırılmasını garanti altına alıyor" denildi.