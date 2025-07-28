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Bu kez bombalar değil gıda yağdı! 17 ton insani yardım malzemesi paraşütle indirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in katliam saldırıları altında açlık ve kıtlık içinde yaşam savaşı veren Gazze'deki Filistinlilere insani yardım bir kez daha havadan ulaştırıldı. Ürdün ve BAE işbirliğinde 17 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri uçaktan paraşütle indirildi.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor... Ateşkes baskılarına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, sınır kapılarından yardım tırlarının geçişine engel olarak Gazze'deki Filistinlileri açlığa mahkum ediyor. Karadan ve denizden insani yardımın yapılmasının güçleştiği Gazze'de tek yol ise hava yolu... 

Gazze'de açlık ve kıtlık içinde hayat savaşı veren Filistinlilere Ürdün ve BAE işbirliğinde yeni insani yardım sağlandı. Gazze Şeridi'ne 17 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesi indirildi.

İKİ C-130 TİPİ UÇAK 17 TON GIDA BIRAKTI

Ürdün Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) katılımıyla Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine iki yeni hava yardımı gerçekleştirildi.

Hava yardımları, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ve BAE Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet C-130 tipi uçakla yapıldı. Bölgeye toplamda 17 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesi taşındı.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu ile iş birliği içinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Hava yardımları, Gazze Şeridi’ndeki insani acıları hafifletme ve temel ihtiyaçları karşılama amacı taşımaktadır" denildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne toplam 396 hava yardımı yapıldığını, bunlardan 268’inin "dost ülkelerle" iş birliği içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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