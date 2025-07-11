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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz&#039;da vizyonda!
Superman, Vizyon, Sinema, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Temmuz 2025'te sinema salonları aralarında James Gunn'ın yönettiği, David Corenswet ve Rachel Brosnahan’ın başrollerini paylaştığı “Superman” filminin de bulunduğu 2’si yerli, 6 yeni filmle buluştu. 11 Temmuz, bu hafta vizyona giren filmler belli oldu.

Sinemaseverler için heyecan dolu bir hafta sonu başlıyor. 11 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki sinema salonları 6 yeni film vizyona girerken DC Evreni'nin merakla beklenen "Superman" filmi, yerli komedi “Düğün Evi” ve korku türündeki “Asla Bırakma” gibi yapımlar, seyircilere aksiyon, mizah ve duygu dolu anlar yaşatacak.

BU HAFTA HANGİ FİLMLER VİZYONA GİRECEK?

11 Temmuz 2025'te vizyona giren filmler, farklı türleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. James Gunn'ın yazıp yönettiği "Superman", DC Sinematik Evreni'nin ilk canlı aksiyon filmi olarak dikkat çekiyor. 

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda! - 1. Resim

"Düğün Evi" ve yapay zeka temalı belgesel "Gerçek Ötesi" yerli yapımlar arasında yer alıyor. 

Korku türündeki "Asla Bırakma", animasyon türünde "Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde" ve “En Değerli Hediye” filmleri beyaz perdede yerini aldı. 

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda! - 2. Resim

YENİ SUPERMAN FİLMİ BEYAZ PERDEYLE BULUŞTU

James Gunn’ın yönetmenliğinde çekilen “Superman”, 11 Temmuz 2025’te vizyona girdi. DC Sinematik Evreni’nin yeni bir başlangıcına işaret eden filmde David Corenswet’in Clark Kent/Superman rolünde, Rachel Brosnahan’ın ise Lois Lane olarak yer alıyor. Klasik süper kahraman hikayesi, modern bir bakış açısıyla ele alıyor. 

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda! - 3. Resim

Filmde, Clark Kent’in Daily Planet’te muhabir olarak çalıştığı sıradan hayatı, Boravia’nın Jarhanpur’a saldırma planına karşı durmasıyla karmaşık bir hal alıyor.

Lex Luthor’un Superman’in uzaylı kimliğini kullanarak başlattığı karalama kampanyası ve şehre saldığı sürüngen canavarlar, kahramanı zorlu bir sınavdan geçirecek.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda! - 4. Resim

11 TEMMUZ VİZYONDAKİ FİLMLER

“Superman”, “Düğün Evi”, “Asla Bırakma”, “En Değerli Hediye”, “Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde” ve “Gerçek Ötesi” filmleri vizyona giriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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