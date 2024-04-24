Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak

Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi&#039;ne play-off turundan katılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son haftalara girdik. Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya mücadele ve heyecan dolu maçlar ile geçiyor. Sezon sonunda bu sene şampiyon olan takım gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak yoksa ön eleme mi oynanacak merak ediliyor.

Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu gelecek sezon yani 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak, kaç ön eleme oynayacak merak ediliyor. İşte detaylar...

BU SEZONUN ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KAÇINCI TURDAN KATILACAK?

Süper Lig'de bu yıl sezonu şampiyonlukla tamamlayan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Sezonu 2. sırada tamamlayan takımın ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşaması öncesi 3 ön eleme oynaması gerekecek.

Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak - 1. Resim

2025-2026 sezonunda ise Avrupa kupalarına katılım şu şekilde olacak:

Süper Lig’de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.

Avrupa Ligi’ne 2 takım gidecek ve 1’inci takım 1 eleme turu, 2’nci takım 3 eleme turu oynayacak.

Konferans Ligi’ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP'den 1915 Ermeni olaylarına ilişkin skandal! Sezgin Tanrıkulu, "sözde soykırım" törenine katıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor - HaberlerTrabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyorMerkez Bankası'nın faiz indirimine 4. çeyrekte başlayacağı tahmin ediliyor - HaberlerMerkez Bankası'nın faiz indirimine 4. çeyrekte başlayacağı tahmin ediliyorBu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB'nin penaltı karnesi - HaberlerBu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB'nin penaltı karnesiZiraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor - HaberlerZiraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyorBuzağı desteği 2. dönem başvuruları 17 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek - HaberlerBuzağı desteği 2. dönem başvuruları 17 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecekTesla Optimus insansı robot 2025’te satışa çıkacak - HaberlerTesla Optimus insansı robot 2025’te satışa çıkacak
Sonraki Haber Yükleniyor...