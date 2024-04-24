Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son haftalara girdik. Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya mücadele ve heyecan dolu maçlar ile geçiyor. Sezon sonunda bu sene şampiyon olan takım gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak yoksa ön eleme mi oynanacak merak ediliyor.
Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu gelecek sezon yani 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak, kaç ön eleme oynayacak merak ediliyor. İşte detaylar...
BU SEZONUN ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KAÇINCI TURDAN KATILACAK?
Süper Lig'de bu yıl sezonu şampiyonlukla tamamlayan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.
Sezonu 2. sırada tamamlayan takımın ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşaması öncesi 3 ön eleme oynaması gerekecek.
2025-2026 sezonunda ise Avrupa kupalarına katılım şu şekilde olacak:
Süper Lig’de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.
Avrupa Ligi’ne 2 takım gidecek ve 1’inci takım 1 eleme turu, 2’nci takım 3 eleme turu oynayacak.
Konferans Ligi’ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi