Bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 23:11 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son haftalara girdik. Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya mücadele ve heyecan dolu maçlar ile geçiyor. Sezon sonunda bu sene şampiyon olan takım gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak yoksa ön eleme mi oynanacak merak ediliyor.