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Galatasaray'da şampiyonluk hesapları erken başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçerideki Sivas maçında Süper Kupa’yı kaldıracak olan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçında da şampiyonluk kupasını kaldırmanın planı içerisinde.

Haftayı farklı Pendik galibiyetiyle kapatan Galatasaray’ın keyfi en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin Sivas’ta puan kaybetmesiyle tavan yapmıştı. Ki bu mutluluk futbolcuların sosyal mesajlarına da yansıdı. Ve şimdi ise farklı hesaplar yapılmaya ve Fenerbahçe derbisinde kupa kaldırma hayalleri kurulmaya başladı. Sarı kırmızılı takımın içeride iki iç saha maçı kaldı. Onlar da Sivasspor ve Fenerbahçe mücadeleleri.

BİR KAYIP DAHA OLMALI

Şanlıurfa’da F.Bahçe’nin sahadan çekilmesiyle hak ettiği Süper Kupa’ya iç sahada ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinde kavuşacak olan sarı kırmızılılar, lig kupasını da evindeki F.Bahçe derbisinde kaldırmanın peşinde. Tabii şu anda bitime 5 maç kala 4 puanlık avantajı bulunan sarı kırmızılılar maçlarını kazanır ve Kanarya üç maçtan birinde puan kaybederse bu hayal gerçeğe dönüşebilir.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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