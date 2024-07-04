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Bugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme'de bir otelde çekiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme&#039;de bir otelde çekiliyor
Çeşme, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan program ilk fragmanıyla büyük ses getirmişti. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı programın sahneler dikkat çekerken nerede çekildi araştırıldı. 4 Temmuz akşamı ekranlara gelecek olan Dünya Güzellerim Tatilde'de kapanmak üzere olan bir oteli yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyor.

Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Güzellerim Tatilde'de yer alan 3 başarılı isim, ekranlarda izleyici ile buluşuyor. Çeşme'de kapanmak üzere olan bir oteli kurtarmak için çabalayacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman'ın macera dolu anları ekranlara gelirken hangi otelde çekildiği merak konusu oldu. 

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE NEREDE, HANGİ OTELDE ÇEKİLİYOR?

Fragmanı ile heyecanlandıran program, Çeşme'de bir otelde çekilirken otelin adı paylaşılmadı. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in olduğu programda kapanmak üzere olan oteli yeniden ayağa kaldırmak için çeşitli denemeler yapılacak. Programda her haftanın sonunda en yüksek puanı alan yönetici olacak. 

Bugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme'de bir otelde çekiliyor - 1. Resim

İlk bölümde Bülent Ersoy otelin yöneticisi olurken, Banu Alkan temizlik sorumlusu olarak gerekli malzemeleri alacak.

Bugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme'de bir otelde çekiliyor - 2. Resim

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Merakla beklenen program perşembe günleri 20.00'da ekranlara gelirken bu akşam ilk bölümü ile yayınlanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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