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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak edenler futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi'nde karşılaşmalar olacak. İşte tüm ayrıntılar...

Bugün hangi maçlar var sorusu, bugün de futbolseverlerin yoğun olarak araştırdığı konular arasındadır. 23 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu.

Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi maçları oynanacak. 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - 1. Resim

23 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu

22.00 Seattle Sounders-PSG

22.00 Atletico Madrid-Botafogo

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - 2. Resim

AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI YARI FİNAL

18.00 İspanya U19-Almanya U19

21.00 Hollanda U19-Romanya U19

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - 3. Resim

İRLANDA 1. LİGİ

21:45 Finn Harps-Dundalk

21:45 Treaty United-Wexford

21:45 Cobh Ramblers-Kerry FC

21:45 Bray Wanderers-UCD

21:45 Longford Town-Athlone Town

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - 4. Resim

NORVEÇ 1. LİGİ

20:00 Mjondalen-Skeid

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - 5. Resim

İSVEÇ SUPERETTAN LİGİ

20:00 Sundsvall-Trelleborgs FF

20:00 Helsingborg-Umea

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - 6. Resim

İRLANDA PREMİER LİGİ

21:45 Sligo Rovers-Galway United

21:45 Bohemians-Shamrock Rovers

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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