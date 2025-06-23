Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 12:00 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 12:00 - Güncelleme:

23 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak edenler futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi'nde karşılaşmalar olacak. İşte tüm ayrıntılar...

Bugün hangi maçlar var sorusu, bugün de futbolseverlerin yoğun olarak araştırdığı konular arasındadır. 23 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi maçları oynanacak. 23 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 22.00 Seattle Sounders-PSG 22.00 Atletico Madrid-Botafogo AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI YARI FİNAL 18.00 İspanya U19-Almanya U19 21.00 Hollanda U19-Romanya U19 İRLANDA 1. LİGİ 21:45 Finn Harps-Dundalk 21:45 Treaty United-Wexford 21:45 Cobh Ramblers-Kerry FC 21:45 Bray Wanderers-UCD 21:45 Longford Town-Athlone Town NORVEÇ 1. LİGİ 20:00 Mjondalen-Skeid İSVEÇ SUPERETTAN LİGİ 20:00 Sundsvall-Trelleborgs FF 20:00 Helsingborg-Umea İRLANDA PREMİER LİGİ 21:45 Sligo Rovers-Galway United 21:45 Bohemians-Shamrock Rovers İlgili Haber Potada milli heyecan: Türkiye-İtalya basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin