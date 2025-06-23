Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu
23 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak edenler futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi'nde karşılaşmalar olacak. İşte tüm ayrıntılar...
Bugün hangi maçlar var sorusu, bugün de futbolseverlerin yoğun olarak araştırdığı konular arasındadır. 23 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu.
Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi maçları oynanacak.
23 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu
22.00 Seattle Sounders-PSG
22.00 Atletico Madrid-Botafogo
AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI YARI FİNAL
18.00 İspanya U19-Almanya U19
21.00 Hollanda U19-Romanya U19
İRLANDA 1. LİGİ
21:45 Finn Harps-Dundalk
21:45 Treaty United-Wexford
21:45 Cobh Ramblers-Kerry FC
21:45 Bray Wanderers-UCD
21:45 Longford Town-Athlone Town
NORVEÇ 1. LİGİ
20:00 Mjondalen-Skeid
İSVEÇ SUPERETTAN LİGİ
20:00 Sundsvall-Trelleborgs FF
20:00 Helsingborg-Umea
İRLANDA PREMİER LİGİ
21:45 Sligo Rovers-Galway United
21:45 Bohemians-Shamrock Rovers