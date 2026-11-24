Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maç programı
24 Kasım 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmalarıyla Avrupa futbolunda heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın Aston Villa'yı ağırlayacağı günde Real Madrid, Arsenal ve Manchester City de Avrupa sahnesinde mücadele edecek. Basketbolda EuroLeague, voleybolda ise Avrupa kupaları ve Efeler Ligi karşılaşmaları oynanacak. Futbol, basketbol ve voleybolseverler için günün maç programı, karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Kasım 2026 Salı gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri...
24 Kasım Salı maç programı, futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray'ın Aston Villa'yı ağırlayacağı günde Real Madrid-PSV, Arsenal-Borussia Dortmund ve Manchester City-Napoli mücadeleleri de oynanacak. EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Fuzul, voleybolda ise Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı sahaya çıkacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
20.45 | Bodø/Glimt - LASK | tabii
20.45 | Galatasaray - Aston Villa | TRT 1
23.00 | Arsenal - Borussia Dortmund | tabii Spor 1
23.00 | Como - AEK | tabii Spor 4
23.00 | Feyenoord - Porto | tabii Spor 3
23.00 | Manchester City - Napoli | tabii Spor 2
23.00 | RB Leipzig - Lens | tabii Spor 5
23.00 | Real Madrid - PSV | tabii
23.00 | Slovan Bratislava - Real Betis | tabii Spor 6
İngiltere Championship
23.00 | Wolverhampton - Derby County
İskoçya Premier Lig
23.00 | Glasgow Rangers - Aberdeen
24 KASIM SALI BASKETBOL-VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI
EUROLEAGUE
20.00 | Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol | S Sport Plus
21.00 | Kızılyıldız - Virtus Bologna | S Sport Plus
22.00 | Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv | S Sport Plus
22.30 | Valencia Basket - Panathinaikos | S Sport 2
22.45 | ASVEL - Olimpia Milano | S Sport Plus
23.00 | Barcelona - Fenerbahçe Tarfin | S Sport
SMS GRUP EFELER LİGİ
14.00 | Akedaş Onikişubat Belediyespor - Ziraat Bankkart | TVF Voleybol TV
CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 | Fenerbahçe Medicana - Vasas Obuda Budapest | TRT Spor Yıldız
19.00 | Eczacıbaşı - Tent Obrenovac | tabii Spor
CEV KUPASI
21.00 | OK Herceg Novi - Zeren Spor
GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Aston Villa maçı saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.