24 Kasım 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmalarıyla Avrupa futbolunda heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın Aston Villa'yı ağırlayacağı günde Real Madrid, Arsenal ve Manchester City de Avrupa sahnesinde mücadele edecek. Basketbolda EuroLeague, voleybolda ise Avrupa kupaları ve Efeler Ligi karşılaşmaları oynanacak. Futbol, basketbol ve voleybolseverler için günün maç programı, karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Kasım 2026 Salı gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri...

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24 Kasım Salı maç programı, futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray'ın Aston Villa'yı ağırlayacağı günde Real Madrid-PSV, Arsenal-Borussia Dortmund ve Manchester City-Napoli mücadeleleri de oynanacak. EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Fuzul, voleybolda ise Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı sahaya çıkacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

20.45 | Bodø/Glimt - LASK | tabii

20.45 | Galatasaray - Aston Villa | TRT 1

23.00 | Arsenal - Borussia Dortmund | tabii Spor 1

23.00 | Como - AEK | tabii Spor 4

23.00 | Feyenoord - Porto | tabii Spor 3

23.00 | Manchester City - Napoli | tabii Spor 2

23.00 | RB Leipzig - Lens | tabii Spor 5

23.00 | Real Madrid - PSV | tabii

23.00 | Slovan Bratislava - Real Betis | tabii Spor 6

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maç programı

İngiltere Championship

23.00 | Wolverhampton - Derby County

İskoçya Premier Lig

23.00 | Glasgow Rangers - Aberdeen

24 KASIM SALI BASKETBOL-VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI

EUROLEAGUE

20.00 | Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol | S Sport Plus

21.00 | Kızılyıldız - Virtus Bologna | S Sport Plus

22.00 | Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv | S Sport Plus

22.30 | Valencia Basket - Panathinaikos | S Sport 2

22.45 | ASVEL - Olimpia Milano | S Sport Plus

23.00 | Barcelona - Fenerbahçe Tarfin | S Sport

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maç programı

SMS GRUP EFELER LİGİ

14.00 | Akedaş Onikişubat Belediyespor - Ziraat Bankkart | TVF Voleybol TV

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.00 | Fenerbahçe Medicana - Vasas Obuda Budapest | TRT Spor Yıldız

19.00 | Eczacıbaşı - Tent Obrenovac | tabii Spor

CEV KUPASI

21.00 | OK Herceg Novi - Zeren Spor

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Aston Villa maçı saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

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