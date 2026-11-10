Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı sorusu, 10 Kasım 2026 Salı günü sağlık kuruluşlarında işlem yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla devlet hastanelerinin, aile sağlığı merkezlerinin ve eczanelerin mesai düzeni gündeme geldi. Poliklinik randevuları, aile hekimi muayeneleri ve ilaç temini için sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri merak ediliyor.

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10 Kasım Salı günü hastane randevusu bulunan, sağlık ocağına gitmeyi planlayan veya eczaneden ilaç alacak vatandaşlar, sağlık kuruluşlarının çalışma durumunu araştırıyor. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında kamu kurumlarında düzenlenen anma programları nedeniyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım 2026 Salı günü devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler açık olacak. Atatürk'ü Anma Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında tam gün veya yarım gün tatil uygulanmayacak. Devlet hastanelerinin polikliniklerinde normal hafta içi mesai düzeni devam edecek. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 10 Kasım tarihine randevu alan vatandaşlar, randevu saatlerinde muayene olabilecek. Planlanan tetkik, kontrol ve tedavi işlemleri de ilgili sağlık kuruluşlarının çalışma programına göre gerçekleştirilecek. Özel hastaneler de kendi çalışma programlarına göre hasta kabulünü sürdürecek. Ayrıca devlet ve özel hastanelerin acil servisleri, 10 Kasım'da da günün 24 saati hizmet vermeye devam edecek.

Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu? (10 Kasım 2026)

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) 10 Kasım Salı günü normal mesai düzeninde açık olacak. Resmi tatil uygulaması bulunmadığı için aile hekimleri, hafta içi çalışma programları doğrultusunda hasta kabul etmeye devam edecek.

10 KASIM'DA ECZANELER AÇIK MI?

10 Kasım 2026 Salı günü eczaneler açık olacak ve normal hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek. Normal mesai saatlerinin sona ermesinin ardından ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.

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