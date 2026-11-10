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Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü ders var mı?

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Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü ders var mı?
Başlık ResmiBugün okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü ders var mı?

Bugün okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anılıyor. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği, okullarda derslerin durumu ve kasım ara tatilinin başlangıç tarihi merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Türkiye genelindeki eğitim kurumlarında çeşitli etkinlikler düzenlenirken derslerin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimi doğrultusunda 10 Kasım'ın tatil durumu ve kasım ara tatilinin başlangıç tarihi belli oldu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil değil. Atatürk'ü Anma Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da resmi tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde 10 Kasım için tam gün veya yarım gün tatil uygulanmıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri olağan ders programına göre devam edecek. Öğrenciler, okullarında düzenlenen anma törenlerine katıldıktan sonra derslerine girecek.

10 Kasım resmi tatil olmadığı için kamu kurumları, bankalar, noterler ve PTT şubeleri de normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü ders var mı?
Başlık ResmiBugün okullar tatil mi? 10 Kasım Salı günü ders var mı?

10 KASIM SALI GÜNÜ DERS VAR MI?

10 Kasım 2026 Salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal programına göre devam edecek. Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil kapsamında yer almadığı için eğitim öğretime ara verilmeyecek. Okullarda saat 09.05'te düzenlenecek anma törenlerinin ardından öğrenciler derslerine devam edecek.

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