İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli
Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı eğitime engel oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Van'ın 7 ilçesinde, Trabzon'un ise Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime (9 Kasım Pazartesi günü) 1 gün ara verildi.
Soğuk hava dalgası yurdun birçok noktasında etkisini göstermeye devam ediyor.
Rusya üzerinden gelen soğuk hava Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı ile beraber 2 ilde okulların tatil olduğu bildirildi.
İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.
VAN'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Van'ın Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.