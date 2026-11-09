İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı eğitime engel oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Van'ın 7 ilçesinde, Trabzon'un ise Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime (9 Kasım Pazartesi günü) 1 gün ara verildi.