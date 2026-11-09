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Yaşam

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

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İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı eğitime engel oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Van'ın 7 ilçesinde, Trabzon'un ise Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime (9 Kasım Pazartesi günü) 1 gün ara verildi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Soğuk hava dalgası yurdun birçok noktasında etkisini göstermeye devam ediyor.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Rusya üzerinden gelen soğuk hava Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ile beraber 2 ilde okulların tatil olduğu bildirildi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

VAN'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

İki ilde okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli

Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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