Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri

23 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu tahminleri, hafta sonuna yaklaşırken vatandaşların gündeminde. Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı merak edilirken yağış beklenen bölgeler de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tarafından duyuruldu.

Kaydet a- | +A

Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacağı bildirildi. İşte, 23 Ekim hava durumu tahminleri...

Bugün hava nasıl, İstanbulda yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara’nın kuzeyi ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl, İstanbulda yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 23 Ekim Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, en yüksek sıcaklığın ise 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Bugün hava nasıl, İstanbulda yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri

23 EKİM HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl, İstanbulda yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl, İstanbulda yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala