Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı? 23 Ekim hava durumu tahminleri
23 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu tahminleri, hafta sonuna yaklaşırken vatandaşların gündeminde. Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı merak edilirken yağış beklenen bölgeler de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tarafından duyuruldu.
Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacağı bildirildi. İşte, 23 Ekim hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara’nın kuzeyi ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?
İstanbul’da 23 Ekim Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, en yüksek sıcaklığın ise 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
23 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu