Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Trendyol Express, MNG, Yurtiçi Kargo çalışma takvimi

Bayramın ilk günü kargoların açık olup olmadığı kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapacakların gündeminde yer alıyor. Bayramın ilk günü birçok sektör hizmet vermezken Trendyol Express, MNG ve Yurtiçi Kargo çalışma durumu merak edildi.

Kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapacak vatandaşlar bayramda kargoların çalışma durumunu araştırıyor. Bayramın ilk günü birçok sektör hizmetlerini durdururken diğer günler açık kalmaya devam ediyor. Peki bayramda kargolar çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Bayramın ilk günü kargo şirketleri dağıtım ve sevkiyat işlemlerini durduracak. Bayram tatili boyunca kapalı olan kargolar sevkiyat, gönderi kabulü ve dağıtım işlemlerine 10 Haziran Salı günü devam edecek.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram tatili süresince kamu kurumlarının yanı sıra birçok lojistik firmaları da hizmet vermeyecek. Kargolar dağıtım ve sevkiyat işlemleri ilk iş gününde kaldığı yerden devam edecek.

BUGÜN YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nda çoğu kargo firması, dağıtım ve teslimat işlemlerine ara verirken Yurtiçi Kargo, 10 Haziran Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG Kargo da bayram tatili nedeniyle hizmet vermeyecek. Sevkiyat, gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri ise bölgelere göre farklılık gösterecek.

TRENDYOL EXPRESS BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil uygulamasına katılan bir diğer firma olan Trendyol Express, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.