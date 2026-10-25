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Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi

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Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi
Başlık ResmiBugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda sorusu 25 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, takımların karşılaşma saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor. 25 Ekim bugünkü maçlar listesi, futbol, basketbol ve voleybol müsabakalarını da kapsıyor.

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25 Ekim bugünkü maçlar programı, hafta sonunu spor karşılaşmalarıyla geçirmek isteyenlerin gündemine geldi. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de mücadeleler devam ederken basketbol ve voleybol liglerinde de heyecan yaşanacak. Özellikle Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor. İşte 25 Ekim Pazar maç programı ve canlı yayın bilgileri...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig

16.00 Konyaspor : Gençlerbirliği (beIN SPORTS 1)

19.00 Göztepe : Çorum FK (beIN SPORTS 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 Batman Petrolspor : Esenler Erokspor (TRT Kurdi)

13.30 Pendikspor : Kayserispor (TRT Spor)

16.00 Antalyaspor : Bodrum FK (TRT Spor)

19.00 Keçiörengücü : Bursaspor (TRT Spor)

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi
Başlık ResmiBugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Anadolu Efes : Körfez Basketbol (beIN SPORTS 5)

15.30 Karşıyaka : Fenerbahçe Tarfin (beIN SPORTS 5)

18.00 TOFAŞ : Aliağa Petkim (beIN SPORTS 5)

20.30 Galatasaray MCT Technic : Bordo BK (beIN SPORTS 5)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring : Nesibe Aydın (TBF YouTube)

14.00 OGM Ormanspor : Melikgazi Kayseri (HT Spor)

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi
Başlık ResmiBugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Ekim bugünkü maçlar listesi

Vodafone Sultanlar Ligi

13.00 Beşiktaş : Göztepe Yuppo (TVF Voleybol TV YouTube)

14.00 Kuzeyboru : Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Voleybol TV YouTube)

14.00 VakıfBank : Galatasaray Daikin (TRT Spor Yıldız)

16.00 Aras Kargo : THY (TVF Voleybol TV YouTube)

16.00 İlbank : Afyon Belediye Yüntaş (TVF Voleybol TV YouTube)

16.00 Manisa BŞB : Zeren Spor (TVF Voleybol TV YouTube)

19.00 Fenerbahçe Medicana : Eczacıbaşı (TRT Spor Yıldız)

25 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

İngiltere Premier Lig

17.00 Crystal Palace : Newcastle United (beIN CONNECT)

17.00 Hull City : Brentford (beIN SPORTS MAX 1)

17.00 Liverpool : Brighton (beIN SPORTS 3)

17.00 Manchester United : Bournemouth (beIN SPORTS 4)

19.30 Sunderland : Leeds United (beIN SPORTS 3)

İspanya LaLiga

16.00 Athletic Bilbao : Getafe (S Sport)

18.15 Celta Vigo : Real Betis (S Sport)

20.30 Real Sociedad : Levante (S Sport)

23.00 Barcelona : Real Madrid (S Sport ve S Sport Plus)

İtalya Serie A

14.30 Inter : Fiorentina (S Sport 2 / S Sport Plus)

17.00 Atalanta : Frosinone (S Sport Plus)

17.00 Genoa : Venezia (S Sport Plus)

20.00 Lecce : Juventus (S Sport 2 / S Sport Plus)

22.45 Udinese : Milan (S Sport 2 / S Sport Plus)

Almanya Bundesliga

17.30 Hoffenheim : Bayer Leverkusen (S Sport Plus)

19.30 Freiburg : Bayern Münih (S Sport Plus)

Fransa Ligue 1

17.00 Monaco : Lille (beIN SPORTS MAX 2)

19.15 Auxerre : Le Mans (beIN CONNECT)

19.15 Angers : Lorient (beIN CONNECT)

19.15 Marsilya : Le Havre (beIN SPORTS MAX 1)

19.15 Rennes : Strasbourg (beIN SPORTS MAX 2)

19.15 Toulouse : Troyes (beIN CONNECT)

22.45 Paris Saint Germain : Lyon (beIN SPORTS 3)

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Editör : İREM ÖZCAN
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