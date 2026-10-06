İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim 2026 Salı günü kent içi ulaşımda özel bir uygulama hayata geçirildi. İstanbul'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için İstanbulkart entegrasyonuna dahil ulaşım araçlarında gün boyunca ücret alınmayacak. Uygulamanın açıklanmasının ardından bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak merakla araştırılıyor.

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İstanbul'da 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat edilebilecek. Uygulama 6 Ekim gününün tamamında geçerli olacak. Vatandaşların ücretsiz ulaşımdan yararlanabilmesi için mevcut İstanbulkartlarını ulaşım araçlarındaki turnike veya validatörlere okutması yeterli olacak. Peki, 6 Ekim bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 6 Ekim köprü ve otoyollarda uygulanacak tarife gündemde

BUGÜN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 6 EKİM?

6 Ekim 2026 Salı günü köprü ve otoyollar ücretsiz olmayacak. İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle alınan ücretsiz ulaşım kararı, İstanbulkart entegrasyonundaki toplu taşıma araçlarını kapsıyor; özel araçların kullandığı ücretli köprü ve otoyollar için ücretsiz geçiş kararı ise duyurulmadı.

Özel araçla köprü veya ücretli otoyol kullanan sürücüler normal tarifeden ödeme yapacak.

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 6 Ekim köprü ve otoyollarda uygulanacak tarife gündemde

BUGÜN HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ?

6 Ekim Salı bugün İETT otobüsleri, Metro, Metrobüs, Tramvay, Şehir Hatları vapurları ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Ücretli olarak kullanılmaya devam edilecek hatlar ise şunlar;

Adalar hatlarında,

Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı'nda,

Karaköy-Beyoğlu Tünel hattında,

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy hattında,

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim hattında,

139 Üsküdar-Şile hattında,

139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hattında

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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