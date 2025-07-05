Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2025 09:57 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 10:01 - Güncelleme:

5 Temmuz 2025 tarihinde maç programının açıklanmasıyla "Bugün maç var mı?" sorusu cevap buldu. Sporseverler tarafından sabah saatleri itibarıyla en çok aratılan konu bu oldu. Bu akşam Pittsburgh RH - New Mexico ve Turnuva: ABD USL Championship karşılaşmaları olacak.İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Bugün maç var mı, kimin hangi takımın, saat kaçta maçı var? sorusu sabah saatleri itibarıyla arama motorlarında sorgulatılıyor. Sporu yakından takip edenler tarafından günün maçları ve skorları büyük biir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda bugün hangi maçlar var sorusu sık sık araştılıyor. BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final gibi önemli karşılaşmalar olacak. PİTTSBURGH RH - NEW MEXİCO Saat: 02:00 TURNUVA: ABD USL CHAMPİONSHİP FC Dallas - Minnesota United Saat: 03:30 Turnuva: MLS COLORADO SPRİNGS - LOUİSVİLLE CİTY Saat: 04:00 Turnuva: ABD USL Championship EL PASO LOCOMOTİVE - SAN ANTONİO Saat: 04:00 Turnuva: ABD USL Championship PALMEİRAS - CHELSEA Saat: 04:00 Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final COLORADO RAPİDS - KANSAS CİTY Saat: 04:30 Turnuva: MLS LAS VEGAS LİGHTS - SACRAMENTO REPUBLİC Saat: 05:30 Turnuva: ABD USL Championship PHOENİX RİSİNG - LEXİNGTON Saat: 05:30 Turnuva: ABD USL Championship LA GALAXY 2 - VANCOUVER W.CAPS Saat: 05:30 Turnuva: MLS OKAYAMA - HİROSHİMA Saat: 12:55 Turnuva: Japonya J.League KASHİWA REYSOL - TOKYO Saat: 13:00 Turnuva: Japonya J.League KAWASAKİ FRONTALE - KASHİMA ANTLERS Saat: 13:00 Turnuva: Japonya J.League GAIS - MALMÖ Saat: 16:00 Turnuva: İsveç Allsvenskan ÖSTERS - MJALLBY Saat: 16:00 Turnuva: İsveç Allsvenskan HAMMARBY - VARNAMO Saat: 18:30 Turnuva: İsveç Allsvenskan PSG - BAYERN MÜNİH Saat: 19:00 Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final GALLER - HOLLANDA Saat: 19:00 Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası FRANSA - İNGİLTERE Saat: 22:00 Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası REAL MADRİD - B.DORTMUND Saat: 23:00 Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final SAN LORENZO - QUİLMES Saat: 23:00 Turnuva: Arjantin Kupası

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin