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Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 Temmuz 2025 tarihinde maç programının açıklanmasıyla "Bugün maç var mı?" sorusu cevap buldu. Sporseverler tarafından sabah saatleri itibarıyla en çok aratılan konu bu oldu. Bu akşam Pittsburgh RH - New Mexico ve Turnuva: ABD USL Championship karşılaşmaları olacak.İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Bugün maç var mı, kimin hangi takımın, saat kaçta maçı var? sorusu sabah saatleri itibarıyla arama motorlarında sorgulatılıyor.

Sporu yakından takip edenler tarafından günün maçları ve skorları büyük biir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda bugün hangi maçlar var sorusu sık sık araştılıyor.

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final gibi önemli karşılaşmalar olacak.

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

PİTTSBURGH RH - NEW MEXİCO

Saat: 02:00

TURNUVA: ABD USL CHAMPİONSHİP

FC Dallas - Minnesota United

Saat: 03:30

Turnuva: MLS

COLORADO SPRİNGS - LOUİSVİLLE CİTY

Saat: 04:00

Turnuva: ABD USL Championship

EL PASO LOCOMOTİVE - SAN ANTONİO

Saat: 04:00

Turnuva: ABD USL Championship

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

PALMEİRAS - CHELSEA

Saat: 04:00

Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

COLORADO RAPİDS - KANSAS CİTY

Saat: 04:30

Turnuva: MLS

LAS VEGAS LİGHTS - SACRAMENTO REPUBLİC

Saat: 05:30

Turnuva: ABD USL Championship

PHOENİX RİSİNG - LEXİNGTON

Saat: 05:30

Turnuva: ABD USL Championship

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

LA GALAXY 2 - VANCOUVER W.CAPS

Saat: 05:30

Turnuva: MLS

OKAYAMA - HİROSHİMA

Saat: 12:55

Turnuva: Japonya J.League

KASHİWA REYSOL - TOKYO

Saat: 13:00

Turnuva: Japonya J.League

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

KAWASAKİ FRONTALE - KASHİMA ANTLERS

Saat: 13:00

Turnuva: Japonya J.League

GAIS - MALMÖ

Saat: 16:00

Turnuva: İsveç Allsvenskan

ÖSTERS - MJALLBY

Saat: 16:00

Turnuva: İsveç Allsvenskan

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

HAMMARBY - VARNAMO

Saat: 18:30

Turnuva: İsveç Allsvenskan

PSG - BAYERN MÜNİH

Saat: 19:00

Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 4. Resim

GALLER - HOLLANDA

Saat: 19:00

Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

FRANSA - İNGİLTERE

Saat: 22:00

Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 5. Resim

REAL MADRİD - B.DORTMUND

Saat: 23:00

Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

SAN LORENZO - QUİLMES

Saat: 23:00

Turnuva: Arjantin Kupası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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