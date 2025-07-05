Bugün maç var mı? 5 Temmuz 2025 maç programı belli oldu
5 Temmuz 2025 tarihinde maç programının açıklanmasıyla "Bugün maç var mı?" sorusu cevap buldu. Sporseverler tarafından sabah saatleri itibarıyla en çok aratılan konu bu oldu. Bu akşam Pittsburgh RH - New Mexico ve Turnuva: ABD USL Championship karşılaşmaları olacak.İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Bugün maç var mı, kimin hangi takımın, saat kaçta maçı var? sorusu sabah saatleri itibarıyla arama motorlarında sorgulatılıyor.
Sporu yakından takip edenler tarafından günün maçları ve skorları büyük biir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda bugün hangi maçlar var sorusu sık sık araştılıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final gibi önemli karşılaşmalar olacak.
PİTTSBURGH RH - NEW MEXİCO
Saat: 02:00
TURNUVA: ABD USL CHAMPİONSHİP
FC Dallas - Minnesota United
Saat: 03:30
Turnuva: MLS
COLORADO SPRİNGS - LOUİSVİLLE CİTY
Saat: 04:00
Turnuva: ABD USL Championship
EL PASO LOCOMOTİVE - SAN ANTONİO
Saat: 04:00
Turnuva: ABD USL Championship
PALMEİRAS - CHELSEA
Saat: 04:00
Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
COLORADO RAPİDS - KANSAS CİTY
Saat: 04:30
Turnuva: MLS
LAS VEGAS LİGHTS - SACRAMENTO REPUBLİC
Saat: 05:30
Turnuva: ABD USL Championship
PHOENİX RİSİNG - LEXİNGTON
Saat: 05:30
Turnuva: ABD USL Championship
LA GALAXY 2 - VANCOUVER W.CAPS
Saat: 05:30
Turnuva: MLS
OKAYAMA - HİROSHİMA
Saat: 12:55
Turnuva: Japonya J.League
KASHİWA REYSOL - TOKYO
Saat: 13:00
Turnuva: Japonya J.League
KAWASAKİ FRONTALE - KASHİMA ANTLERS
Saat: 13:00
Turnuva: Japonya J.League
GAIS - MALMÖ
Saat: 16:00
Turnuva: İsveç Allsvenskan
ÖSTERS - MJALLBY
Saat: 16:00
Turnuva: İsveç Allsvenskan
HAMMARBY - VARNAMO
Saat: 18:30
Turnuva: İsveç Allsvenskan
PSG - BAYERN MÜNİH
Saat: 19:00
Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
GALLER - HOLLANDA
Saat: 19:00
Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
FRANSA - İNGİLTERE
Saat: 22:00
Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
REAL MADRİD - B.DORTMUND
Saat: 23:00
Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
SAN LORENZO - QUİLMES
Saat: 23:00
Turnuva: Arjantin Kupası