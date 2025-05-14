Bugün maç var mı? Derbi tadında Çarşamba
14 Mayıs 2205 Çarşamba yani bugün İspanya La Liga 'da Alaves - Valencia, Villarreal - Leganes karşılaşması olurken İtalya - Norveç | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesi gerçekleşecek.
Bugün hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan maçları derbi tadında gerçekeleşecek.
Sporu yakından takip edenler tarafından günün maçları ve skorları araştırılıyor. Bu kapsamda bugün hangi maçlar var sorusu sık sık gündeme geliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
01:00 - Gremio - Godoy Cruz | Copa Sudamericana Çeyrek Final
13:00 - Kawasaki Frontale - Yokohama FC | Japonya J.League
13:00 - Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol | Japonya J.League
14:00 - Avusturya - İspanya | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final
17:00 - Hollanda - Fransa | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final
20:00 - Alaves - Valencia | İspanya La Liga
20:00 - Villarreal - Leganes | İspanya La Liga
20:00 - Hacken - AIK Stockholm | İsveç Allsvenskan
20:00 - Hammarby - Sirius | İsveç Allsvenskan
20:00 - İtalya - Norveç | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final
20:45 - Trabzonspor - Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final
21:00 - Groningen - Ajax | Hollanda Eredivisie
21:00 - PSV - Heracles | Hollanda Eredivisie
21:30 - Dunkerque HB - Guingamp | Fransa Ligue 1
22:00 - Milan - Bologna | İtalya Kupası Final
22:00 - Stockport - Leyton Orient | İngiltere EFL League 1 Play-Off Yarı Final
22:00 - Aberdeen - Celtic | İskoçya Premier Lig
22:30 - Real Madrid - Mallorca | İspanya La Liga