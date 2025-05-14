Bugün maç var mı? Derbi tadında Çarşamba

14 Mayıs 2205 Çarşamba yani bugün İspanya La Liga 'da Alaves - Valencia, Villarreal - Leganes karşılaşması olurken İtalya - Norveç | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesi gerçekleşecek.

Bugün hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan maçları derbi tadında gerçekeleşecek.

Sporu yakından takip edenler tarafından günün maçları ve skorları araştırılıyor. Bu kapsamda bugün hangi maçlar var sorusu sık sık gündeme geliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 - Gremio - Godoy Cruz | Copa Sudamericana Çeyrek Final

13:00 - Kawasaki Frontale - Yokohama FC | Japonya J.League

13:00 - Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol | Japonya J.League

14:00 - Avusturya - İspanya | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final

17:00 - Hollanda - Fransa | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final

20:00 - Alaves - Valencia | İspanya La Liga

20:00 - Villarreal - Leganes | İspanya La Liga

20:00 - Hacken - AIK Stockholm | İsveç Allsvenskan

20:00 - Hammarby - Sirius | İsveç Allsvenskan

20:00 - İtalya - Norveç | UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final

20:45 - Trabzonspor - Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final

21:00 - Groningen - Ajax | Hollanda Eredivisie

21:00 - PSV - Heracles | Hollanda Eredivisie

21:30 - Dunkerque HB - Guingamp | Fransa Ligue 1

22:00 - Milan - Bologna | İtalya Kupası Final

22:00 - Stockport - Leyton Orient | İngiltere EFL League 1 Play-Off Yarı Final

22:00 - Aberdeen - Celtic | İskoçya Premier Lig

22:30 - Real Madrid - Mallorca | İspanya La Liga