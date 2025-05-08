Bugün maç var mı, kimin maçı var? 8 Mayıs Perşembe maç takvimi
Futbolseverleri 8 Mayıs 2025 Perşembe günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Hem yerel liglerde hem de Avrupa kupalarında kritik mücadeleler futbol gündemini belirliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finale yükselecek takımlar belli olurken, TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi de tüm hızıyla sürüyor. Gecenin en dikkat çeken maçları arasında Manchester United ve Tottenham’ın sahne alacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşları yer alıyor.
Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanıyor. Bu karşılaşmaların ardından final bileti alan takımlar netleşecek.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
- 22:00 | Bodo Glimt - Tottenham (TRT Spor, İçtimai TV)
- 22:00 | Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1, CBC Sport)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final
- 22:00 | Chelsea - Djurgarden (tabii Spor)
- 22:00 | Fiorentina - Real Betis (tabii Spor)
TFF 2. Lig Play-Off
- 16:00 | Kastamonuspor - Beykoz Anadolu (HT Spor)
- 16:00 | Adana 01 FK - Altınordu (Yayın Yok)
- 16:00 | 68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. (Yayın Yok)
- 20:00 | Menemenspor - Vanspor (HT Spor)
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- 17:00 | İtalya - Fransa (UEFA.tv)
- 20:00 | İspanya - Polonya (UEFA.tv)
İngiltere Championship Play-Off Yarı Final
- 22:00 | Bristol City - Sheffield United
Danimarka Kupası
- 20:00 | Kopenhag - Viborg
Meksika Premier Ligi - Clausura
- 02:00 | Pachuca - Club America
Copa Libertadores
- 03:00 | Universidad de Chile - Estudiantes
AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bodo Glimt – Tottenham maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Aynı saatte oynanacak olan Manchester United – Athletic Bilbao karşılaşması ise TRT 1 ve CBC Sport kanallarından izlenebilecek. Mücadele sonunda finale yükselecek takımlar belli olacak ve 21 Mayıs 2025’te Bilbao’daki San Mames Stadı’nda oynanacak finalde karşı karşıya gelecekler.
KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final rövanş heyecanı yine saat 22.00’de başlayacak. İngiliz temsilcisi Chelsea, İsveç ekibi Djurgarden’ı konuk edecek.
Aynı saatte Fiorentina ile Real Betis de finale kalma mücadelesi verecek. Bu iki önemli maç tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Avrupa Konferans Ligi finaline adını yazdırmak isteyen dört takım da sahaya tüm gücüyle çıkarken heyecan dolu karşılaşmalar da tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.