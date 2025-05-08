Bugün maç var mı, kimin maçı var? 8 Mayıs Perşembe maç takvimi

Futbolseverleri 8 Mayıs 2025 Perşembe günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Hem yerel liglerde hem de Avrupa kupalarında kritik mücadeleler futbol gündemini belirliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finale yükselecek takımlar belli olurken, TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi de tüm hızıyla sürüyor. Gecenin en dikkat çeken maçları arasında Manchester United ve Tottenham’ın sahne alacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşları yer alıyor.

Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanıyor. Bu karşılaşmaların ardından final bileti alan takımlar netleşecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

22:00 | Bodo Glimt - Tottenham (TRT Spor, İçtimai TV)

22:00 | Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1, CBC Sport)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final

22:00 | Chelsea - Djurgarden (tabii Spor)

22:00 | Fiorentina - Real Betis (tabii Spor)

TFF 2. Lig Play-Off

16:00 | Kastamonuspor - Beykoz Anadolu (HT Spor)

16:00 | Adana 01 FK - Altınordu (Yayın Yok)

16:00 | 68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. (Yayın Yok)

20:00 | Menemenspor - Vanspor (HT Spor)

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

17:00 | İtalya - Fransa (UEFA.tv)

20:00 | İspanya - Polonya (UEFA.tv)

İngiltere Championship Play-Off Yarı Final

22:00 | Bristol City - Sheffield United

Danimarka Kupası

20:00 | Kopenhag - Viborg

Meksika Premier Ligi - Clausura

02:00 | Pachuca - Club America

Copa Libertadores

03:00 | Universidad de Chile - Estudiantes

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bodo Glimt – Tottenham maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Aynı saatte oynanacak olan Manchester United – Athletic Bilbao karşılaşması ise TRT 1 ve CBC Sport kanallarından izlenebilecek. Mücadele sonunda finale yükselecek takımlar belli olacak ve 21 Mayıs 2025’te Bilbao’daki San Mames Stadı’nda oynanacak finalde karşı karşıya gelecekler.

İlgili Haber Bodo/Glimt Tottenham maçı maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finalisti belli oluyor!

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final rövanş heyecanı yine saat 22.00’de başlayacak. İngiliz temsilcisi Chelsea, İsveç ekibi Djurgarden’ı konuk edecek.

Aynı saatte Fiorentina ile Real Betis de finale kalma mücadelesi verecek. Bu iki önemli maç tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Avrupa Konferans Ligi finaline adını yazdırmak isteyen dört takım da sahaya tüm gücüyle çıkarken heyecan dolu karşılaşmalar da tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.