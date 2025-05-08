Bodo/Glimt Tottenham maçı maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finalisti belli oluyor!

Bodø/Glimt, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Tottenham'ı ağırlıyor. İlk maçı 3-1 kazanan Tottenham, maça avantajlı çıkarken Bodo/Glimt evindeki performansı ile finale çıkacağına inanıyor. Maçın yayınlanacağı kanal, takımların son durumları ve muhtemel ilk 11'ler netleşti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Bodo/Glimt Tottenham maçı bu akşam oynanacak. Finale çıkmak isteyen iki takım mücadelesi heyecanla beklenirken Bodo/Glimt Tottenham maçı canlı yayın kanalı, muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor.

BODO/GLİMT TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt - Tottenham maçında, İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

BODO GLİMT İLK KEZ FİNALE KALABİLECEK Mİ?

Yarı final eşleşmesinde Bodo/Glimt ile Tottenham, rövanşta kozlarını Norveç'te paylaşacak. Bodo/Glimt, 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sürprize imza atmayı hedefliyor. Norveç temsilcisi, Tottenham'ı elemesi halinde tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterecek.

Tottenham ise kötü geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak taraftarlarına kendini affettirmeyi amaçlıyor. Ange Postecoglou'nun ekibi, kupayı müzesine götürerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi de planlıyor.

Tottenham'a final için her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı yenilgi yeterli olacak. Bodo/Glimt'in 3 farklı galibiyetinde İngiliz ekibi organizasyona veda edecek. Norveç temsilcisi, 90 dakikayı iki farkla üstün tamamlarsa, müsabaka uzatmalara gidecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Høgh, Blomberg

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Richarlison