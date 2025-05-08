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Fiorentina - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fiorentina - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkacak takımlar netleşmek üzere. Yarı finalin rövanş maçında Fiorentina, evinde Real Betis’i ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 2-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrılan İtalyan ekibi, rövanşta taraftar desteğini arkasına alarak durumu lehine çevirmek istiyor. Avrupa sahnesinde üst üste üçüncü kez final kapısına dayanan Fiorentina, bu kez kupayı müzesine götürmenin planlarını yapıyor.

FIORENTINA – REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final yolculuğu devam ederken, yarı finalin rövanş karşılaşmasında Fiorentina ile Real Betis kozlarını paylaşacak.

İtalya’da oynanacak kritik mücadelenin yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. İlk maçı 2-1 kaybeden Fiorentina, seyircisi önünde turu çevirmek isterken; Real Betis, avantajını korumaya çalışacak.

Fiorentina - Real Betis maçı 8 Mayıs Perşembe akşamı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fiorentina - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

FIORENTINA – REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi yarı final ikinci ayağında oynanacak olan Fiorentina – Real Betis karşılaşması 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma Floransa'da bulunan Artemio Franchi Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa’da üçüncü kez finale çıkmak isteyen Fiorentina ile tarih yazma peşindeki Real Betis’in bu rövanş mücadelesi, büyük heyecana sahne olacak.

Fiorentina - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

FIORENTINA – REAL BETIS MUHTEMEL 11

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson, Kean

Real Betis: Adrian, Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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