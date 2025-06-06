Bugün marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma durumu

Kurban Bayramı’nın ilk günüyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında marketlerin açık olup olmadığı geliyor. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin açık olma durumu araştırılıyor. Bayram sabahı kahvaltı alışverişinden ikramlıklara kadar son dakikada ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, “Bugün marketler açık mı?” sorusuna cevap arıyor.

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başladı. Bayramın ilk günü market alışverişi yapmak isteyenler marketlerin açık olma durumunu araştırmaya başladı. Ancak A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi marketler ise bayramın ilk gününde hizmet vermeyecek.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın birinci günü olan 6 Haziran Cuma günü, ŞOK, A101, BİM ve Migros gibi zincir marketler kapalı olacak. Bayramın ikinci günü itibarıyla ise normal mesai düzenine dönülmesi planlanıyor.

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

Bayram alışverişini erteleyen vatandaşlar, “Bayramın ikinci günü marketler açık mı?” sorusunu araştırmaya başladı. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin 7 Haziran Cumartesi gününden itibaren yeniden normal mesai saatlerine döneceği öngörülüyor. Bu kapsamda sabah saat 09.00’dan itibaren marketlerin çoğu kapılarını açacak ve alışveriş hizmeti vermeye başlayacak.

BAYRAMDA A101 AÇIK MI?

A101 marketler, Kurban Bayramı’nın birinci günü kapalı olacak. Ancak bayramın ikinci günü itibarıyla A101 şubelerinin büyük kısmı saat 09.00-21.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

BUGÜN BİM AÇIK MI?

Bayramın birinci günü kapalı olan BİM marketler, 7 Haziran Cumartesi sabahından itibaren yeniden alışveriş hizmetine başlayacak. Normalde hafta içi sabah 09.00’da açılan BİM şubeleri, bayramın ikinci günü de aynı saatte açılarak akşam 21.00’e kadar hizmet verecek.