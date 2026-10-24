MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim Cuma akşamı beklenen yeni bölümün ekrana gelmemesinin ardından yarışmanın yayın takvimini araştırmaya başladı. Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İşte 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı...

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Geçtiğimiz akşam Masterchef yeni bölüm ekranlara gelmedi. Tekrar bölümü yayınlanan programın yeni bölümü için meraklı bekleyiş başladı. Peki, bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

MasterChef Türkiye, 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın yeni bölümü saat 20.00’de yayınlanacak.

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. TV8’in güncel yayın akışında yarışma, yeni bölümü ile yer aldı.

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

MASTERCHEF NEDEN YOKTU?

MasterChef Türkiye’nin 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü yerine tekrar yayınının ekrana gelmesi, izleyicilerin yayın akışını merak etmesine neden oldu. Yarışmanın cuma akşamı neden yeni bölümüyle yayınlanmadığına ilişkin TV8 tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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