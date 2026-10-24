Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde
Başlık ResmiBugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı

MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim Cuma akşamı beklenen yeni bölümün ekrana gelmemesinin ardından yarışmanın yayın takvimini araştırmaya başladı. Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İşte 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı...

Kaydet
|

Geçtiğimiz akşam Masterchef yeni bölüm ekranlara gelmedi. Tekrar bölümü yayınlanan programın yeni bölümü için meraklı bekleyiş başladı. Peki, bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde
Başlık ResmiBugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

MasterChef Türkiye, 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın yeni bölümü saat 20.00’de yayınlanacak.

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde
Başlık ResmiBugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. TV8’in güncel yayın akışında yarışma, yeni bölümü ile yer aldı.

Bugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde
Başlık ResmiBugün Masterchef var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim Masterchef TV8 yayın akışı gündemde

MASTERCHEF NEDEN YOKTU?

MasterChef Türkiye’nin 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü yerine tekrar yayınının ekrana gelmesi, izleyicilerin yayın akışını merak etmesine neden oldu. Yarışmanın cuma akşamı neden yeni bölümüyle yayınlanmadığına ilişkin TV8 tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef
HABERLER
MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı
MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
HABERLER
MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.