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Bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav takvimi

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Bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav takvimi
Başlık ResmiBugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav takvimi

Bugün ne sınavı var, hangi sınavlar var merak ediliyor. 7 Kasım Cumartesi sınava katılacak adaylar, sınav saatlerini ve giriş belgelerini kontrol ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde yer alan oturumların yanı sıra sınav günü uygulanacak kurallar ve kimlik belgeleri de duyuruldu.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

7 Kasım Cumartesi ÖSYM sınav takvimi, hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara katılacak adaylar tarafından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından daha önce açıklanan sınav programı kapsamında kasım ayının ilk hafta sonuna ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Adayların sınava giriş belgeleri erişime açılırken kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri de duyuruldu. Peki, bugün hangi sınavlar yapılacak ve sınavlar saat kaçta başlayacak?

BUGÜN NE SINAVI VAR?

ÖSYM'nin 7 Kasım 2026 Cumartesi günü sınav takviminde Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026 EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026 STS Eczacılık) yer alıyor. Eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar EUS'a katılırken yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve diploma denkliği sürecinde seviye tespit sınavına girmesi gereken adaylar STS Eczacılık sınavına katılacak.

Bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav takvimi
Başlık ResmiBugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav takvimi

EUS VE STS ECZACILIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre EUS ve STS Eczacılık sınavlarının sonuçları 27 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak.

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