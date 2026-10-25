Bugün ne sınavı var ve saat kaçta bitiyor soruları, 25 Ekim 2026 Pazar günü gündeme geldi. ÖSYM'nin hafta sonu sınav takviminde yer alan bugünkü sınav oturumunun başlangıç ve bitiş saati ile sınav süresi belli oldu.

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25 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak sınav nedeniyle milyonlarca aday sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine yöneldi. Hafta sonu sınav takvimini takip eden vatandaşlar da bugün ne sınavı var, oturumun kaç dakika süreceğini ve sınavın ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Adayların sınav binalarına girişleri için belirlenen son saat de günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

BUGÜN NE SINAVI VAR SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Bugün, 25 Ekim 2026 Pazar günü 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başladı. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmedi. Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katıldığı oturum, Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde uygulanıyor. Sınav için 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor. Sınav 12.25'te sona erecek.

Bugün ne sınavı var saat kaçta bitiyor?

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olarak uygulanıyor. Bu süre içinde adayların toplam 120 soruyu cevaplaması gerekiyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan oturumda adaylar sözel, sayısal, tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile güncel kültürel ve sosyoekonomik konulardan hazırlanan soruları cevaplıyor. Ek süre kullanma hakkı bulunan engelli adayların sınav bitiş saati ise kendilerine tanınan ilave süreye göre değişebilecek.

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