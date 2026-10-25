2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar için sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava giren milyonlarca aday, ÖSYM tarafından duyurulan sonuç tarihini ve KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Sınav sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı ve puanların nasıl öğrenileceği merak ediliyor.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Lise mezunlarının kamu personeli olabilmek için katıldığı sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuçların ilan edileceği gün belirlenirken adaylar, KPSS puanlarını hangi ekrandan sorgulayabileceklerini araştırmaya başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların puanları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınava başvuran 2 milyon 985 bin 438 aday için sonuçlar, kamu kurumlarının ilerleyen dönemde gerçekleştireceği personel alımlarında kullanılacak puanların belirlenmesi bakımından önem taşıyor.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

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