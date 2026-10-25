KPSS ortaöğretim saat kaçta bitiyor ve sınav kaç dakika sürüyor soruları, 25 Ekim Pazar günü yapılacak oturum öncesinde adayların gündeminde. Yaklaşık 3 milyon kişinin başvurduğu sınavda uygulanacak süre, soru sayısı ve bina giriş saati araştırılıyor.

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona erdi. Ortaöğretim mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katılacağı oturum öncesinde sınav süresi ve uygulama kuralları yeniden gündeme geldi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve normal sınav süresini kullanan adaylar için saat 12.25'te sona erecek. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı açıklandı.

Ek süre kullanması ÖSYM tarafından uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakika ilave süre verilecek. Sınav günü kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adaylar için sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin 07.00 ile 10.00 arasında açık olacağı da duyuruldu.

KPSS Ortaöğretim saat kaçta bitiyor? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav süresi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV KAÇ DAKİKA?

KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki testten oluşacak.

Genel yetenek testinde sözel ve sayısal bölümler bulunurken genel kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konular yer alacak. Ek süre hakkı bulunan engelli adayların sınav süresi ise kendilerine tanımlanan ilave süre doğrultusunda uzayabilecek.

KPSS Ortaöğretim saat kaçta bitiyor? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav süresi

KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sorular genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşacak ve adayların bu soruları cevaplamak için 130 dakikası olacak. ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.

Sınav 254 sınav merkezinde, 9 bin 632 binada ve 167 bin 820 salonda uygulanacak. Adayların sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınavın ardından sonuçların 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

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