2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar için sınav günü hazırlıkları için son saatler geldi. 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınav öncesi ''KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?'' sorusu adayların gündeminde yer buldu. Aynı zamanda KPSS sınavında yasak olan eşyalar ve sınava götürülebilecek malzemeler de merak konusu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binasına alınabilmesi için bazı belgeleri yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki, KPSS sınavına girerken yanınızda olması gerekenler neler? KPSS sınavında yasak olan eşyalar hangileri?

KPSS sınavına girerken yanınızda olması gerekenler! 2026-KPSS Ortaöğretim için geri sayım başladı

KPSS SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların öncelikle sınav giriş belgelerini ve geçerli kimliklerini hazırlaması gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birinin eksik olması, adayın sınava alınamamasına neden olabilir.

KPSS sınavına girerken yanınızda olması gerekenler! 2026-KPSS Ortaöğretim için geri sayım başladı

Sınava giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileriyle fotoğrafının yer alması gerekiyor. Çıktı alınırken fotoğrafın eksiksiz biçimde basıldığı kontrol edilmeli. Belgenin ön veya arka yüzüne ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, şekil, işaret ya da görsel eklenmemeli. KPSS sınav giriş belgesi renkli ya da siyah beyaz olarak çıktı alınabilir.

Bunların dışında KPSS sınavına girerken yanınıza ambalajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su götürmeniz de serbest. Sınava kalem, silgi, peçete, kalemtıraş gibi malzemeler götürülmesine gerek yok, ÖSYM tarafından adaylara bu imkanlar sağlanacak.

KPSS sınavına girerken yanınızda olması gerekenler! 2026-KPSS Ortaöğretim için geri sayım başladı

KPSS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

•⁠ ⁠Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

•⁠ ⁠Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

•⁠ ⁠Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

•⁠ ⁠Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

•⁠ ⁠Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

•⁠ ⁠Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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