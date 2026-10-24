KPSS Ortaöğretim kaç dakika, kaç soru sorulacak? Sınav 25 Ekim'de uygulanacak!

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona eriyor. Ortaöğretim mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katılacağı sınav 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim kaç dakika, kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden sorular yöneltilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim kaç dakika, kaç soru sorulacak?

KPSS Ortaöğretim kaç dakika, kaç soru sorulacak? Sınav 25 Ekimde uygulanacak!

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara soruları yanıtlamaları için toplam 130 dakika verilecek. Saat 10.15'te başlayacak oturumun saat 12.25'te tamamlanması planlanıyor.

Ek süre kullanmasına uygunluk verilen engelli adaylar, kendilerine tanınan 30 dakikalık ilave süreden yararlanabilecek.

KPSS Ortaöğretim kaç dakika, kaç soru sorulacak? Sınav 25 Ekimde uygulanacak!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Ortaöğretim oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri kapsamında toplam 120 soru sorulacak. Adaylar, iki testteki soruları kendilerine tanınan 130 dakikalık süre içerisinde cevaplamaya çalışacak.

KPSS Ortaöğretim kaç dakika, kaç soru sorulacak? Sınav 25 Ekimde uygulanacak!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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