2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav salonuna alınabilecek eşyalarla ilgili kuralları araştırıyor. Sınav sırasında su içmek isteyen adaylar ''KPSS sınavına su götürülebilir mi, KPSS'de su şişesi yasak mı?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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ÖSYM’nin sınav uygulamasına ilişkin kurallarına göre adaylar, belirli malzemeleri sınav salonuna götüremiyor. Peki, KPSS sınavına su götürülebilir mi, yasak mı? KPSS'ye hangi eşyaların götürülmesi yasak?

KPSS sınavına su götürülebilir mi, KPSSde su şişesi yasak mı?

KPSS SINAVINA SU GÖTÜRÜLEBİLİR Mİ, SU ŞİŞESİ YASAK MI?

KPSS sınavına girecek adayların sınav binasına şeffaf pet şişe içerisinde su getirmesine izin veriliyor. Suyun şeffaf pet şişede taşınması ve şişenin üzerindeki bandajın da çıkarılmış olması gerekiyor.

KPSS sınavına su götürülebilir mi, KPSSde su şişesi yasak mı?

KPSS'YE HANGİ EŞYALARIN GÖTÜRÜLMESİ YASAK?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

•⁠ ⁠Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

•⁠ ⁠Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği

bulunan cihazlarla,

•⁠ ⁠Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

•⁠ ⁠Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.

yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

•⁠ ⁠Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

•⁠ ⁠Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS sınavına su götürülebilir mi, KPSSde su şişesi yasak mı?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Standart sınav süresi 130 dakika olarak belirlenirken sınavın saat 12.25’te sona ermesi planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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