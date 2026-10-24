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KPSS'ye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

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KPSS'ye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?
Başlık ResmiKPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav günü yanlarında bulundurabilecekleri eşyaları ve takabilecekleri aksesuarları öğrenmek istiyor. ''KPSS'ye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?'' merak edilirken sınav salonuna girişte nelere dikkat edilmesi gerektiği de araştırılıyor.

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25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına saatler kala oje sürmenin sınava girişe engel olup olmadığı, kolye ve küpe takmanın yasaklanıp yasaklanmadığı, piercing kullanan adayların nasıl hareket etmesi gerektiği gibi detaylar adayların gündeminde. Peki, KPSS'ye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

KPSS'YE OJE İLE GİRİLİR Mİ?

Oje ile KPSS sınavına girilebilir. ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu'nda oje, sınav binasına alınması yasaklanan eşyalar arasında değil.

KPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?
Başlık ResmiKPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

KPSS'DE KOLYE, KÜPE, YÜZÜK TAKMAK YASAK MI?

ÖSYM'nin kılavuzuna göre adayların sınav binasına kolye, küpe ve yüzükle girmeleri yasak. Bilezik, broş ve diğer takılar da yasaklı eşyalar arasında sayılıyor. Yüzük konusunda ise alyans için istisna bulunuyor.

KPSS'ye girecek adayların sınav sabahı kolye, küpe, bileklik ve benzeri aksesuarlarını evde bırakmaları gerekiyor.

KPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?
Başlık ResmiKPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

KPSS'YE PİERCİNG İLE GİRİLİR Mİ?

KPSS'ye piercing ile girmek yasak değil. ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda plastik ve metal içerikli eşyalarla ilgili yasaklar sıralanırken ''basit piercing'' yasak kapsamında yer almıyor.

KPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?
Başlık ResmiKPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

KPSS'YE SAATLE GİRİLİR Mİ?

ÖSYM'nin 2026 kılavuzuna göre her türlü saatin sınav binasına getirilmesi yasak. Bu kapsamda kol saati, dijital saat ve akıllı saat gibi farklı saat türlerinin sınav günü adayların yanında bulunmaması gerekiyor.

KPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?
Başlık ResmiKPSSye oje ile girilir mi? Kolye, küpe, yüzük, piercing, saat, takı, gözlük yasak mı?

KPSS'YE GÖZLÜKLE GİRİLİR Mİ?

ÖSYM'nin sınav kurallarına göre şeffaf ve numaralı gözlükler ile KPSS'ye girilebiliyor. Güneş gözlükleri ve diğer plastik gözlükler yasaklı eşyalar arasında sayılıyor.

Görme bozukluğu nedeniyle numaralı gözlük kullanan adaylar, kılavuzda belirtilen istisna kapsamında gözlüklerini yanlarında bulundurabiliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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