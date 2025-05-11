Bugün otobüsler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Mayıs Pazar Anneler Günü toplu taşıma ücret durumu gündemde

2025 yılında Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ise “Anneler Günü’nde otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi?” sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul'da ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek isteyenler bugün otobüsler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi sorularını gündeme getirdi.

BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI?

11 Mayıs 2025 Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla İstanbul'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı sorusu, sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar, özellikle sevdiklerini ziyaret etmek ya da Anneler Günü’nü dışarıda kutlamak isteyenler, İETT otobüslerinin bugüne özel bir uygulama kapsamında ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu nedenle bugün İETT otobüsleri, diğer günlerde olduğu gibi normal ücret tarifesiyle hizmet vermeye devam ediyor.Anneler Günü, resmi ya da dini bir bayram statüsünde yer almadığı için, otobüslerde ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli değil.

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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı yönündeki sorular artarken, İstanbullular bu konuda net bir bilgi arayışında. Her yıl dini ve milli bayramlarda geçerli olan ücretsiz ulaşım uygulamaları,Anneler günü için geçerli değil.

Anneler Günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım sağladığı özel günler arasında yer almıyor. Bu nedenle metrobüs, metro, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında herhangi bir muafiyet uygulanmıyor. Bugün İstanbulkart sahipleri ulaşım hizmetlerinden mevcut tarifelere uygun şekilde yararlanacak.

ANNELER GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?

2025 yılı itibarıyla Anneler Günü, İstanbul’da toplu taşımanın ücretsiz hale geldiği özel günler arasında yer almıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım kararı aldığı resmi günler genellikle dini bayramlar ve Cumhuriyet Bayramı gibi milli bayramlarla sınırlı.

Anneler Günü ise bu kapsama dahil edilmediğinden dolayı İstanbul'da tüm toplu taşıma sistemleri bugünkü ulaşım hizmetlerini standart ücret tarifesi üzerinden sürdürüyor. Dolayısıyla Anneler Günü’nde ulaşım, herhangi bir özel indirim ya da ücretsiz geçiş hakkı olmadan gerçekleşiyor.

ANNE KART NERELERDE KULLANILIR?

İstanbul'da ikamet eden ve çocuğu 0-49 ay aralığında olan anneler için özel olarak sunulan "Anne Kart" uygulaması, yeniden gündeme geldi. Anne Kart, sadece toplu taşıma araçlarında ücretsiz kullanım hakkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda İstanbulkart’ın geçerli olduğu birçok alanda da aktif olarak kullanılabiliyor.

Kart sahibi anneler; Beltur tesislerinde, İspark otoparklarında, sosyal tesislerde, Migros ve A101 marketlerinde, Hamidiye otomatlarında, iTaksi uygulamasında ve İsper gibi hizmet noktalarında ödeme aracı olarak bu kartı kullanabiliyor. Ayrıca karta bakiye yüklenerek normal alışverişlerde de kullanılabiliyor.

İstanbul'da çocuğu 49 aylık olana kadar bu kartı kullanma hakkına sahip olan anneler, bugün de ulaşım sistemlerinden ücretsiz faydalanma imkanına sahip. Bu uygulama dışında kalan vatandaşlar ise Anneler Günü'nde toplu taşıma hizmetlerinden ücretli olarak yararlanıyor.