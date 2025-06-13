Bugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 08:16 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 08:16 - Güncelleme:

TV, Atv, KanalD, Show TV, Star TV, TRT1, TV8, Yayın Akışı, Program, Film, Haber

13 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı ve programları güncel olarak takip ediyor. 13 Haziran TV yayın akışı ile ekrana gelecek filmler ve programlar netleşti. Bu akşam Survivor 2025 finali ile şampiyon belli olacak.

13 Haziran Cuma akşamı, dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte pek çok film, tekrar bölümleri ve programlar ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışları araştırılıyor. 13 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Robin Hood 22:30 Güven Bana 13 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 13 HAZİRAN NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Her Şey Aşk İçin 22:15 Çift Kişilik Oda 13 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 09:00 Aşk Laftan Anlamaz 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Şendul Şaban 22:15 En Büyük Şaban 13 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Kocan Kadar Konuş 22:00 Dizi 13 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:45 Kod Adı Kırlangıç 09:55 Kasaba Doktoru 13:00 Turgay Başyayla İle... 14:10 Seksenler 15:25 Teşkilat 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Bumblebee 13 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan