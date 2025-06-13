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Bugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar
TV, Atv, KanalD, Show TV, Star TV, TRT1, TV8, Yayın Akışı, Program, Film, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı ve programları güncel olarak takip ediyor. 13 Haziran TV yayın akışı ile ekrana gelecek filmler ve programlar netleşti. Bu akşam Survivor 2025 finali ile şampiyon belli olacak.

13 Haziran Cuma akşamı, dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte pek çok film, tekrar bölümleri ve programlar ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışları araştırılıyor.

13 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Robin Hood

22:30 Güven Bana

13 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

13 HAZİRAN NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Her Şey Aşk İçin

22:15 Çift Kişilik Oda

Bugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar - 1. Resim

13 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:15 En Büyük Şaban

13 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

 19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

22:00 Dizi

13 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle...

14:10 Seksenler

15:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bumblebee

13 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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