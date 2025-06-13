Bugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar
13 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı ve programları güncel olarak takip ediyor. 13 Haziran TV yayın akışı ile ekrana gelecek filmler ve programlar netleşti. Bu akşam Survivor 2025 finali ile şampiyon belli olacak.
13 Haziran Cuma akşamı, dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte pek çok film, tekrar bölümleri ve programlar ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışları araştırılıyor.
13 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Robin Hood
22:30 Güven Bana
13 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
13 HAZİRAN NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Her Şey Aşk İçin
22:15 Çift Kişilik Oda
13 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:15 En Büyük Şaban
13 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
22:00 Dizi
13 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla İle...
14:10 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bumblebee
13 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025