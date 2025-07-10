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Bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takviminde belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takviminde belli oldu
Voleybol, Filenin Sultanları, Milletler Ligi, Hollanda, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. etabında Hollanda'da mücadelelere çıkıyor. Dün Hollanda ile karşılaşan Filenin Sultanları 3-0 mağlup etti. Maçı kazanmasıyla final etabına katılmayı garantilerken bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta 10 Temmuz Perşembe günü için araştırılıyor.

Bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta sorgulamaları yapılıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde mücadele ederken 3. hafta maç programı belli oldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

10 Temmuz Perşembe günü maç takviminde voleybol maçı yer almıyor. Filenin Sultanları 3. hafta maç takviminde 9 Temmuz'da başlayan maçlar 13 Temmuz'da sona eriyor. Maç programında 10 Temmuz'da herhangi bir karşılaşma yer almıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü Çekya ile karşılaşacak.

Bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takviminde belli oldu - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

9 Temmuz 2025 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025 21.00 Sırbistan-Türkiye

Bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takviminde belli oldu - 2. Resim

VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 22

2- Polonya 21

3- Brezilya 20

4- Türkiye 19

5- Japonya 18

6- Çin 15

7- Almanya 14

8- ABD 11

9- Çek Cumhuriyeti 10

10- Dominik Cumhuriyeti 9

11- Fransa 10

12- Hollanda 10

13- Bulgaristan 9

14- Belçika 8

15- Kanada 6

16- Tayland 5

17- Güney Kore 4

18- Sırbistan 5

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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