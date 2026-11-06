Bugün yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminlerini yayımladı. Kasım ayının ilk hafta sonunda Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hatay çevresinde kuvvetli sağanak beklenirken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. İşte, 6-7-8 Kasım hava durumu tahminleri...

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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının kasım ayı normallerinin 3 ila 6 derece altında olması bekleniyor. Bilhassa iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde hissedilen soğuk daha belirgin hale gelecek. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgarın güneyli yönlerden etkili olması bekleniyor. Peki, bugün yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl?

Bugün yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl? 6-7-8 Kasım hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sabahın ilk saatlerinde yerel yağmur ve sağanak beklenirken Sakarya'da da yağış görülecek. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in bazı kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak etkisini gösterecek.

Hatay, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında da sağanak geçişleri beklenirken kent merkezinde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Ege Bölgesi'nin genelinde ise yağış beklenmiyor.

Bugün yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl? 6-7-8 Kasım hava durumu

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin 6 Kasım Cuma günü için yayımladığı tahminlerde kar yağışı beklentisi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğunlaşıyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek noktalarında karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek. Artvin'in iç kesimlerindeki yüksek rakımlı bölgelerde de kar yağışı ihtimali bulunuyor. Bölgenin alçak kesimlerinde ise yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun batı ve iç kesimlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere kar yağışı beklentisi henüz yok.

Bugün yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl? 6-7-8 Kasım hava durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji'nin hafta sonu tahminlerine göre 7 Kasım Cumartesi günü yurdun doğusunda yağışlı hava etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken güney kesimlerde gök gürültülü sağanak görülebilecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yerel olarak kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

Bugün yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl? 6-7-8 Kasım hava durumu

8 Kasım Pazar günü ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, doğu bölgelerinde yağışlar devam edecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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