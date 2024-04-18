Bulut aşılama tekniği ve yağmur bombası hakkında merak edilenler

BAE ve Umman'da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması sonrası bulut aşılama tekniği ve yağmur bombası ne işe yarar, bulut tohumlamada ne kullanır sorularının cevapları araştırılıyor.

BAE ve Umman'da etkisini gösteren yağışlar sele neden oldu. Bulut aşılama tekniği kullandığı öğrenilen BAE'nin uyguladığı yoğun teknik nediyle 1,5 yılda yere düşmesi beklenen yağışın 24 saatte yağmasını tetiklediği öğrenildi.

Bu nedenle Bulut aşılama tekniğine dair konular araştırılıyor. Yağmur bombası, suni yağış ve bulut tohumlamada neler kullanılır konularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Su kaynaklarını arttırmak ve kuraklıkların önüne geçmek için geliştirilen bulut aşılama tekniği bir diğer ifadeyle bulut tohumlama/yağmur tohumlama tekniği suni yağış oluşturmak için kullanılan yöntemlerdendir.

Yağmur damlalarının oluşması için öncelikle bulut oluşması gerekir. Bulut oluştuktan sonra su taneleri birikmeye başlar. Büyüyen damlalar yerçekimine karşı koyamaz ve yere düşmeye başlar.

Tohumlama işlemi ve suni yağışın oluşturulması için hava şartları, rüzgar profili ve havanın yukarı yükselme hızı gibi etkenler gerekir.

Hava şartlarına göre yağış tahmini yapılır, tohum atılacak uygun bir bulut bulunur ve duruma göre tohumlama işlemi gerçekleştirilir.

Ardından 15 dakika ile birkaç saat arasında yağış olma ihtimali gözlemlenir.

Tohumlamada gümüş iyodür, kurşun iyodür, CO2 buzu, amonyum nitrat ve bakır sülfür gibi elementler kullanılır.

Suni yağmur/yağmur bombası ile temel hedef kurak bölgelerde su teminini ve enerji ihtiyacını karşılamak, sisi dağıtmak ve hava olaylarını kontrol altına almak için yapılıyor.