Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 11:48 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 11:51 - Güncelleme:

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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları araştırılmaya başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu geçen yılki taban puanları ve başarı sıralamaları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024

Milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşen YKS sınavı sonrası tercih heyecanı başladı. 19 Temmuz’da açıklanan sonuçlarla birlikte öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya koyuldu. Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerinden biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2024 yılı için belirlenen taban puanları ve başarı sıralamaları da adayların gündeminde yer aldı. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 Bursa Uludağ Üniversitesi’nin geçen yılki taban puanları belli oldu. İşte Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2024 yılı verileri: TIP FAKÜLTESİ Taban Puan: 500,93772

Taban Başarı Sırası: 10.165

Tavan Puan: 535,50766

Tavan Başarı Sırası: 1.443

Puan Türü: SAY EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği:

Taban: 373,02 | Sıra: 73.788

Tavan: 443,13 | Sıra: 5.966 | EA Okul Öncesi Öğretmenliği: Taban: 424,58 | Sıra: 11.511

Tavan: 463,34 | Sıra: 1.775 | SÖZ

Fen Bilgisi Öğretmenliği:

Taban: 290,23 | Sıra: 299.694

Tavan: 421,25 | Sıra: 61.944 | SAY Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: Taban: 383,15 | Sıra: 56.815

Tavan: 424,01 | Sıra: 11.804 | SÖZ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği: Taban: 320,78 | Sıra: 206.596

Tavan: 433,28 | Sıra: 51.576 | SAY Özel Eğitim Öğretmenliği: Taban: 441,88 | Sıra: 5.075

Tavan: 471,97 | Sıra: 1.142 | SÖZ İngilizce Öğretmenliği: Taban: 446,04 | Sıra: 9.539

Tavan: 479,23 | Sıra: 3.821 | DİL Fransızca Öğretmenliği:

Taban: 382,58 | Sıra: 31.788

Tavan: 444,00 | Sıra: 10.031 | DİL Almanca Öğretmenliği: Taban: 392,48 | Sıra: 27.637

Tavan: 456,51 | Sıra: 7.361 | DİL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği: Taban: 439,99 | Sıra: 46.116

Tavan: 470,72 | Sıra: 24.875 Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Taban: 423,38 | Sıra: 60.036

Tavan: 451,04 | Sıra: 37.788 Makine Mühendisliği: Taban: 407,28 | Sıra: 75.176

Tavan: 453,52 | Sıra: 36.044 Endüstri Mühendisliği: Taban: 425,50 | Sıra: 58.181

Tavan: 462,59 | Sıra: 29.909 İnşaat Mühendisliği: Taban: 329,69 | Sıra: 186.346

Tavan: 381,65 | Sıra: 103.256 Çevre Mühendisliği:

Taban: 290,83 | Sıra: 297.334

Tavan: 332,83 | Sıra: 179.677 HUKUK FAKÜLTESİ Taban Puan: 410,16926

Taban Sıra: 24.427

Tavan Puan: 429,56119

Tavan Sıra: 11.340

Puan Türü: EA PSİKOLOJİ Taban Puan: 386,74

Taban Sıra: 51.371

Tavan Puan: 430,97

Tavan Sıra: 10.607 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Taban: 461,45 | Sıra: 30.722

Tavan: 477,58 | Sıra: 20.995 | SAY FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Bazı Bölümler) Biyoloji: 289,59 – 342,19 (Sıralar: 302.075 – 161.612) Fizik: 285,08 – 395,04 Kimya: 302,98 – 344,17 Matematik: 329,61 – 395,58 Felsefe: 278,99 – 323,81 (Sıralar: 515.064 – 217.899) Tarih: 377,33 – 453,41 (Sıralar: 67.844 – 2.893) Türk Dili ve Edebiyatı: 379,44 – 450,14 (Sıralar: 63.732 – 3.399) Sanat Tarihi: 349,85 – 436,25 Coğrafya: 355,22 – 381,98 İlgili Haber YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı! Tercih edeceği bölümü açıkladı YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi