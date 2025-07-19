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Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları araştırılmaya başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu geçen yılki taban puanları ve başarı sıralamaları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024

Milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşen YKS sınavı sonrası tercih heyecanı başladı. 19 Temmuz’da açıklanan sonuçlarla birlikte öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya koyuldu. Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerinden biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2024 yılı için belirlenen taban puanları ve başarı sıralamaları da adayların gündeminde yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu - 1. Resim

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin geçen yılki taban puanları belli oldu. İşte Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2024 yılı verileri:

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu - 2. Resim

TIP FAKÜLTESİ

Taban Puan: 500,93772
Taban Başarı Sırası: 10.165
Tavan Puan: 535,50766
Tavan Başarı Sırası: 1.443
Puan Türü: SAY

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği:
Taban: 373,02 | Sıra: 73.788
Tavan: 443,13 | Sıra: 5.966 | EA

Okul Öncesi Öğretmenliği:

Taban: 424,58 | Sıra: 11.511
Tavan: 463,34 | Sıra: 1.775 | SÖZ
Fen Bilgisi Öğretmenliği:
Taban: 290,23 | Sıra: 299.694
Tavan: 421,25 | Sıra: 61.944 | SAY

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu - 3. Resim

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği:

Taban: 383,15 | Sıra: 56.815
Tavan: 424,01 | Sıra: 11.804 | SÖZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği:

Taban: 320,78 | Sıra: 206.596
Tavan: 433,28 | Sıra: 51.576 | SAY

Özel Eğitim Öğretmenliği:

Taban: 441,88 | Sıra: 5.075
Tavan: 471,97 | Sıra: 1.142 | SÖZ

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu - 4. Resim

İngilizce Öğretmenliği:

Taban: 446,04 | Sıra: 9.539
Tavan: 479,23 | Sıra: 3.821 | DİL

Fransızca Öğretmenliği:
Taban: 382,58 | Sıra: 31.788
Tavan: 444,00 | Sıra: 10.031 | DİL

Almanca Öğretmenliği:

Taban: 392,48 | Sıra: 27.637
Tavan: 456,51 | Sıra: 7.361 | DİL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği:

Taban: 439,99 | Sıra: 46.116
Tavan: 470,72 | Sıra: 24.875

Elektrik-Elektronik Mühendisliği:

Taban: 423,38 | Sıra: 60.036
Tavan: 451,04 | Sıra: 37.788

Makine Mühendisliği:

Taban: 407,28 | Sıra: 75.176
Tavan: 453,52 | Sıra: 36.044

Endüstri Mühendisliği:

Taban: 425,50 | Sıra: 58.181
Tavan: 462,59 | Sıra: 29.909

İnşaat Mühendisliği:

Taban: 329,69 | Sıra: 186.346
Tavan: 381,65 | Sıra: 103.256

Çevre Mühendisliği:
Taban: 290,83 | Sıra: 297.334
Tavan: 332,83 | Sıra: 179.677

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları! YÖK Atlas 2024 taban puanları belli oldu - 5. Resim

HUKUK FAKÜLTESİ

Taban Puan: 410,16926
Taban Sıra: 24.427
Tavan Puan: 429,56119
Tavan Sıra: 11.340
Puan Türü: EA

PSİKOLOJİ

Taban Puan: 386,74
Taban Sıra: 51.371
Tavan Puan: 430,97
Tavan Sıra: 10.607

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Taban: 461,45 | Sıra: 30.722
Tavan: 477,58 | Sıra: 20.995 | SAY

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Bazı Bölümler)

Biyoloji: 289,59 – 342,19 (Sıralar: 302.075 – 161.612)

Fizik: 285,08 – 395,04

Kimya: 302,98 – 344,17

Matematik: 329,61 – 395,58

Felsefe: 278,99 – 323,81 (Sıralar: 515.064 – 217.899)

Tarih: 377,33 – 453,41 (Sıralar: 67.844 – 2.893)

Türk Dili ve Edebiyatı: 379,44 – 450,14 (Sıralar: 63.732 – 3.399)

Sanat Tarihi: 349,85 – 436,25

Coğrafya: 355,22 – 381,98

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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