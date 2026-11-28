Bursaspor maçı, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında futbolseverlerle buluşacak. deplasmanda Vanspor ile karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlı ekibin mücadelesi öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor.

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Van Spor FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedeflerken karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar için yayın programı belli oldu.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirve mücadelesini sürdüren Bursa temsilcisi, deplasmanda üç puan almayı hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı müsabaka programına göre karşılaşma, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Vanspor-Bursaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS HABER kanallarından canlı yayınlanacak.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Vanspor ile karşılaşıyor

VANSPOR-BURSASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol 1. Lig'de haftaya lider olarak giren Bursaspor'un Vanspor ile oynayacağı karşılaşma için birden fazla canlı yayın seçeneği bulunuyor. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin yanı sıra bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden izlemek isteyen taraftarlar için de dijital yayın alternatifleri sunulacak. Vanspor-Bursaspor karşılaşmasının TRT Spor ve beIN SPORTS HABER' üzerinden izlenebilecek.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Vanspor ile karşılaşıyor

BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Vanspor-Bursaspor karşılaşması için şifresiz yayın seçenekleri bulunuyor. 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadele, TRT Spor ve beIN SPORTS HABER ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

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